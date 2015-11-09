برای کنترل سپاه پاسداران، باید آن را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فری بیکن، یک مقام وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده و گفته است با این ارگان باید از سوی آمریکا برخورد شود.

بر خلاف درخواست بسیاری از جمهوری خواهان و مقامات آمریکایی هنوز این کشور، سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار نداده است.

این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود اعتقاد دارد بهترین راه برای کنترل سپاه اعمال تحریم های اقتصادی علیه این ارگان است.

پیشتر «ویکتوریا نولاند» دستیار وزیر خارجه آمریکا نیز در یک جلسه استماع مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود.

مقام آمریکایی مذکور گفت: اعتقاد ما این است که تحریم‌ هایی که داریم، مناسب‌ترین و موثرترین ابزار برای مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در برابر سپاه از این اختیارات به طور کامل استفاده می ‌کنیم.

گفتنی است نمایندگان کنگره آمریکا در ماههای اخیر بارها از دولت آمریکا خواسته اند سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دهد.