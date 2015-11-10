میراسماعیلی: همدلی در جودو وجود ندارد/ برادر جودوکار جو گیر شد!

آرش میراسماعیلی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست‌ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص آخرین وضعیت فدراسیون جودو، ضمن بیان مطلب فوق گفت: جودو این روزها شرایط خوبی نداشته و تزلزل مدیریتی در آن ملموس است. هر روز بحث های جدید در مورد استعفا یا رفتن رئیس فدراسیون به کمیته المپیک به عنوان خزانه دار مطرح می شود که این برای جودو خوب نیست.

وی ادامه داد: امیدوارم وزارت ورزش و جوانان تدبیر خوب و مناسبی در نظر بگیرند تا ثبات به فدراسیون جودو بازگشته و برنامه‌هایش را پیش از رقابت های المپیک به خوبی اجرایی کند. البته در این مدت مسائل مالی، جودو را بسیار اذیت کرده و این اتفاق حق جودو نیست.

نایب رئیس فدراسیون جودو با تاکید بر اینکه امیدوار است هر چه زودتر ثبات مدیریتی به این فدراسیون بازگردد، در پاسخ به این سوال که جودو چند سهمیه المپیک می تواند بگیرد، تصریح کرد: در بهترین شرایط دو یا سه سهمیه می گیریم. جودویی که یک زمان شانس ۵ مدعی برای کسب مدال المپیک داشت، نباید هدفش کسب سهمیه باشد بلکه باید ورزشکاران آن طوری آماده شوند تا برای کسب مدال به المپیک بروند.

وی در مورد اختلافی که با رستگار، رئیس فدراسیون جودو داشت، اینگونه توضیح داد: مشکل خاصی نبود و ایشان دوست داشتند بنده در مدیریت تیم های ملی نباشم و تنها سمت نایب رئیسی را پیش ببرم. من دنبال پست و مقام نیستم و هر جایی که باشم هدفم خدمت به جودوی کشور است.

میراسماعیلی با اشاره به اینکه بعد از خدا هر چه در زندگی دارد، مدیون جودو است، تصریح کرد: شخصی کردن اختلافات تنها به جودو لطمه زده است. جودو این روزها نیاز به همدلی دارد، اما رئیس فدراسیون نتوانسته این موضوع را بوجود آورد. امیدوارم رویه عوض شده و همدلی به وجود آید تا جودو روزهای بهتری را پیش رو داشته باشد.

وی در مورد اتفاقی که در مسابقات کوراش قهرمانی جهان در خرم آباد رخ داد، خاطرنشان کرد: این یک رویداد بزرگ و تاریخی در خرم آباد بود که با همت شخص استاندار و مسئولان سایر ارگان های این شهر و همت مردم باصفای لرستان در این استان برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورها برای برگزاری مسابقات و شرکت در کنگره عمومی و انتخابات در این شهر حضور یافتند، اما همانند همه کشورها که در برخی مسابقات اتفاقات غیرمنتظره رخ می دهد، این مشکل هم در جریان مسابقات اتفاق افتاد.

نایب رئیس فدراسیون جودو همچنین گفت: این اتفاق ماحصل جوگیر شدن برادر یکی از جودوکاران بود، اما این مشکل از زحمات مسئولان برگزاری و تماشاگران خونگرمی که داوران، مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی را در جریان مسابقات تشویق می کردند، کم بود. این مساله نباید بزرگنمایی شود و اصل موضوع که برگزاری مطلوب مسابقات جهانی در شهر خرم آباد بود را زیر سوال ببرد.