سند آمایش دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد

حمید میرزاده با حضور در با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به خبرنگار مهر گفت: سند آمایش سرزمینی دانشگاه آزاد نهایی شده و این سند برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است که امیدواریم به زودی در دستور کار این شورا قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه اعضای هیات علمی، کارگاه ها و آزمایشگاه های مجهز و فضای آموزشی گسترده است که برنامه داریم با ارائه سند آمایش این دانشگاه بتوانیم سهم خودمان را از آموزش عالی بیشتر کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد بیان کرد: در سند آمایش چشم انداز فعالیت های مختلف این دانشگاه از جمله آموزشی و پژوهشی تعیین شده است و برنامه ریزی ها براساس این سند انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده و پس از طی روال اداری در این شورا بررسی و تصویب خواهد شد.

میرزاده تاکید کرد: دانشگاه آزاد برنامه دارد طبق سند آمایش خود تا سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد از بار آموزش عالی کشور را برعهده بگیرد چراکه از این طریق می تواند بار سنگینی از دوش دولت بردارد.