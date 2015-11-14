به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پایدار عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی صبح امروز شنبه ۲۳ آبان ماه، در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی که در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برپا شده است، در سخنانی با بیان اینکه نشر با بحران‌های فزاینده‌ای روبروست، گفت: امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران زنگ خطر را برای نشر داخلی به ویژه نشر دانشگاهی به صدا درآورد.

وی افزود: برای قیمت چند برابری کتاب خارجی نسبت به کتاب ایرانی با بودجه محدودی که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تامین کتاب‌های مورد نیازشان در این نمایشگاه تدارک می‌بینند، امسال و در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران مصروف به خرید کتاب‌های خارجی شد.

این عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی با بیان اینکه ما بیش از یک دهه قبل، پیش‌بینی کرده‌ بودیم که نشر دانشگاهی باید تعاملات بین‌المللی را آغاز کند، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی در بعد بین‌المللی در سال جاری پرداخت و گفت: بلافاصله بعد از نمایشگاه کتاب تهران، در انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، جلسه‌ای در همین رابطه برگزار شد و از این جلسه کارگروهی به نام «بین‌الملل» متولد شد که در طول چهار ماه با جلسات پی در پی و تنظیم نامه‌ای به عنوان «به سوی کپی‌رایت اخلاقی، حرفه‌ای و داوطلبانه» با ناشران بین‌الملل تماس برقرار کرد.

پایدار ادامه داد: در ادامه فراخوانی برای انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی برای ارسال آثار و کتاب‌های ناشران عضو از سوی این انجمن به بازارهای بین‌المللی، فرستاده شد و کتاب‌هایی دریافت شد که خلاصه این کتاب‌ها، ترجمه و در یک کاتالوگ کاغذی به همراه گزارش ۱۰ دقیقه‌ای مستند درباره وضعیت نشر کتاب دانشگاهی در ایران، تهیه شد و قرار شد این کار در نمایشگاه کتاب فرانکفورت ارائه شود.

این عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی گفت: البته چند روز قبل از افتتاح رسمی این نمایشگاه، به دلایلی امکان حضور رسمی ایران در این نمایشگاه فراهم نشد اما قرارهای انجمن با ناشران بین‌المللی خارج از فضای غرفه ایران برگزار شد که طی آن ۱۶ جلسه با بزرگترین ناشران بین‌المللی در این نمایشگاه برگزار شد.

وی ابراز امیدواری کرد: فعالیت‌های این انجمن در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در قالب کتابچه‌ای منتشر شود و در پایان گفت: اینکه انجمن و جمع ناشران دانشگاهی بخواهند این مسیر ادامه پیدا کند، به اراده جمعی آنها بستگی دارد.

در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی همچنین از یک عمر تلاش جعفر زدوستانی بنیانگذار، موسس و مدیر مسئول انتشارات آزاده از ناشران باسابقه حوزه کتاب‌های دانشگاهی با اهدای لوح سپاس، تقدیر شد.