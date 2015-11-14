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۲۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۱۱

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی؛

طرح هبه کتاب در سطح منطقه۷ اجرا می‌شود

طرح هبه کتاب در سطح منطقه۷ اجرا می‌شود

شهردار منطقه ۷ از اجرای طرح هبه کتاب در این منطقه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: برپایی نمایشگاه کتاب در سرای محلات و کارگاه آموزشی روش  مطالعه درست با حضور اساتید برجسته  از جمله برنامه های ویژه است که به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان ماه، تصریح کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی با عنوان حسینی در سرای محلات، برگزاری شورای فرهنگی با موضوع ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، بازدید از کتابخانه و انتشارات سطح منطقه و اهدای کتاب به کتابخانه های سرای محلات از دیگر برنامه هایی است که در منطقه ۷ اجرا می شود.

شهردار منطقه ۷ با اشاره به ثبت نام رایگان شهروندان در سطح کتابخانه های سرای محلات به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، گفت: توسعه و تبیین فرهنگ مطالعه ریشه در رشد فکری و فرهنگی هر جامعه دارد و بدون رشد فرهنگ کتابخوانی، هیچ جامعه ای به پیشرفت های علمی و اجتماعی دست نخواهد یافت.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی به تمامی دستگاه ها مرتبط است و هریک از ادارات در حوزه اختیار خود باید فعالیت های ابتکاری و خلاقانه در حوزه کتابخوانی را مورد توجه قرار دهند.

نگهبان خاطرنشان کرد: کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیای زیبا به زندگانی می پردازد، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد.

کد مطلب 2966675
سیامک صدیقی

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