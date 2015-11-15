آغاز فاز جدید بیمه کارگران ساختمانی/ حق بیمه هر متقاضی چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، بیشترین میزان مرگ و میر نیروی کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و بیش از ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار در این بخش منجر به فوت نیروی کار می شود. از سویی مرگ هر نیروی کار به معنای از بین رفتن ۷ هزار روز کاری است؛ اینها آمارهایی است که بارها از سوی مسئولان وزارت کار اعلام شده است.

با این وجود، نه تنها اشتغال افراد در بخش ساختمان تابع ضوابط و استانداردهایی نبوده و نیست، بلکه در بسیاری از پروژه های ساختمانی نیز کمترین میزان رعایت ایمنی محیط کار اعمال می شود. معمولا افراد می توانند در این بخش مشغول به کار شوند و کار در حوزه ساختمان سازی، نیاز به هیچگونه پیش شرطی ندارد.

اساسا در ایران، ورود به بسیاری از مشاغل نیازمند استاندارد و گواهینامه نیست و افراد به آسانی می توانند در مشاغل مختلف در رفت و آمد باشند. یک فرد امروز می تواند راننده تاکسی باشد، فردا نانوا، پس فردا کارگر ساختمانی، سپس مغازه دار شود و پس از آن هم به فعالیت در بازار ارز بپردازد!

کارگرانی که خطر همیشه در کمین آنهاست

تنها در برخی رشته های شغلی است که افراد نمی توانند به آسانی وارد شوند چون نیازمند تخصص است. کارشناسان می گویند برای افزایش کیفیت انجام کار، بالا رفتن بهره وری و انگیزه افراد در شغل و همچنین حمایت از اصناف مختلف در کنار تربیت نیروهای ماهر لازم است بالاخره یک روز در کشور این اتفاق بیافتد که افراد نتوانند و نخواهند به آسانی از یک شغل به شغلی دیگر بروند.

احتمالا اگر توان انجام مشاغلی مانند پزشکی، مهندسی، خلبانی و مانند آن هم وجود داشت در این بخشها نیز رفت و آمد افراد متخصص و غیرمتخصص را شاهد بودیم. متاسفانه به دلایلی که ذکر شد، در ایران مشاغل، صنوف مختلف و رشته های شغلی مورد حمایت قانون نیستند و در این زمینه ها هیچگونه پیش بینی حمایتی و تدوین استانداردهایی برای ورود و خروج افراد وجود ندارد.

درست مانند این است که در برخی حوزه ها دائما انتقاداتی از ورود افراد غیرحرفه ای و با انگیزه های خاص شنیده می شود. سینماگران از گروه هایی هستند که همیشه در این باره دغدغه دارند و از ورود برخی گروه ها به حرفه سینما انتقاد می کنند؛ با این حال نه در این بخش، بلکه در هیچ یک از بخش های دیگر اقتصادی کشور نیز هیچگونه روال و استانداردی برای ورود و خروج نیروی کار وجود ندارد.

تنها در برخی موارد قانونگذار پیش بینی هایی را برای حمایت از برخی شاغلان و گروه ها انجام می دهد که آنهم ممانعت از حضور و فعالیت افراد غیرحرفه ای در آن بخشها نیست بلکه مانند برنامه ای که درباره کارگران ساختمانی اجرا می شود، برخی اقدامات مانند بیمه کارگران ساختمانی دنبال می شود.

به دلیلی که عنوان شد و فعالیتهای ساختمانی در کشور با جان افراد سروکار دارد، قانونگذاران تصمیم گرفتند دست کم شاغلان در این بخش را بیمه کنند تا افراد بتوانند تحت حمایتهای قانونی قرار بگیرند. پیش از این و در یکی دو سال گذشته، اگر کارگری در بخش ساختمان دچار حادثه می شد، حتی بیمه نداشت که بتواند دست کم از مزایای آن استفاده کند و یا در زمان بیکاری از بیمه بیکاری برخوردار شود.

۱۰۰ هزارنفر در نوبت جدید دریافت بیمه

سیدهادی ساداتی در گفتگو با مهر از اجرای مرحله جدید بیمه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی طبق گفته های مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد و گفت: ۳ مرحله بیمه کارگران ساختمانی در سال جاری در ماه های اردیبهشت، تیر و شهریور انجام شده و مجموعا ۳۰۰ هزارنفر امسال توانسته اند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در مجموع از ابتدای اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارنفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و علاوه بر این، ۵۰۰ هزارنفر نیز در لیست انتظار دریافت بیمه قرار دارند.

ساداتی درباره حذف برخی افراد سودجو که به نام کارگر ساختمانی از مزایای طرح بیمه استفاده کرده بودند، خاطرنشان کرد: در مجموع بیمه ۵۰ هزارنفر از این افراد قطع شده است. در مراحل جدید پذیرش متقاضیان، تلاش می شود تا از طریق کمک کانونهای عالی کارگری، از ورود اینگونه افراد به لیستهای بیمه ای کارگران ساختمانی جلوگیری شود.

این مقام مسئول کارگری کشور درباره تفاوتهای بیمه کارگران ساختمانی با سایر گروه ها تاکید کرد: تفاوتی وجود ندارد و تنها در این بخش، خود افراد هستند که باید حق بیمه ماهیانه را بپردازند و از طریق کارفرما قابل انجام نیست، همچنین داشتن کارت مهارت درجه یک، دو و سه که شامل کارگران عادی، کمک استادکاران و استادکاران می شود باید برای ورود به لیست متقاضی بیمه کارگر ساختمانی ارائه شود.

وی دریافت حق بیمه از سوی تامین اجتماعی را براساس آخرین پایه حقوقی دانست و گفت: از آخرین پایه حقوقی افراد ۷ درصد سهم کارگر ساختمانی و ۲۰ درصد نیز سهم کارفرما است. البته تفاوتهایی نیز در حق بیمه هر یک از درجه بندی های مهارتی وجود دارد و افراد می توانند درخواست پرداخت حق بیمه بیشتری داشته باشند که در نهایت در حقوق بازنشستگی آنها تاثیرگذار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: در کل حق بیمه افراد بین ۶۲ هزارتومان تا ۷۰ هزارتومان در ماه متفاوت است، همچنین پرداخت حق بیمه می تواند یکبار در سال انجام و یا ماهیانه دنبال شود.