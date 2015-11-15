رویای اسرائیل بزرگ را فراموش کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، «روون ریولین» در یک سخنرانی برای یهودیان گفت که رؤیای «اسرائیل بزرگ» را فراموش کنید و بدانید که فلسطینی‌ها برای همیشه ساکنان این سرزمین بوده و همسایه خواهند ماند و باید با آنها به صلح رسید.

ریولین این سخنان را در کنفرانس «صلح برای اسرائیل» در تل آویو بیان کرد. این همایش از سوی روزنامه هاآرتص برپا شده بود.

به گفته رئیس رژیم اسرائیل، یهودیان تمامیت‌ خواه باید بپذیرند که ایدئولوژی «تمامی این سرزمین برای یهودیان» عملی نخواهد شد و تنها خصومت فلسطینی‌ها را علیه یهودیان بیشتر خواهد کرد.

ریولین در حالی یهودیان افراطی را به فراموش کردن اسرائیل بزرگ فراخوانده که خود او تا پیش از ریاست، ده‌ها سال از سیاستمداران طیف راست، از جمله حزب لیکود، بوده است.

به گفته وی، «اعتماد» کلیدی است که موفقیت هر توافق صلح احتمالی در آینده میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان را تضمین می‌کند، ولی برای رسیدن به این موفقیت، اعتمادسازی باید از همین لحظه آغاز شود و روابط یهودیان با اعراب داخل کشور و نیز با همسایگان فلسطینی بهبود یابد.

ریولین در این سخنرانی همچنین گفت: همه دولت‌ها در اسرائیل در مورد فلسطینی‌ها و وضعیت بیت المقدس، اورشلیم، خطا کرده و برای رفاه اجتماعی صدها هزار فلسطینی ساکن شرق این شهر کاری نکرده‌اند.

به گفته رئیس رژیم اسرائیل، بی‌اعتنایی به نیازهای فلسطینی‌ها از سوی کابینه های پیشین اسرائیل در ایجاد بحران امنیتی جاری که دامنگیر اسرائیل شده، نقش دارد و جان یهودیان شهر نیز به خاطر حملات از سوی فلسطینی‌های سر به عصیان برداشته در معرض خطر است.

به گفته رئیس رژیم اسرائیل، هم راست و هم چپ در صحنه سیاست اسرائیل واقع‌گرا نبوده و واقعیات پیچیده زندگی درهم‌تنیده یهودیان و فلسطینی‌ها در این سرزمین را نادیده گرفته‌اند.

به گفته ریولین، چپ اسرائیل اندیشه «جدایی» یهودیان از فلسطینی‌ها را توصیه کرده و راست اسرائیل نیز دودستی به اندیشه «اینجا تنها مال ما» چسبیده، و هر دو از یاد برده‌اند که یهودیان در این سرزمین تا ابد باید در کنار عرب‌های داخل اسرائیل و نیز در کنار میلیونها فلسطینی در اراضی خودشان باشند و «آنها هیچ جا نمی‌روند و همیشه اینجا خواهند بود».

ریولین به تازگی نیز در آیین‌ بیستمین سالروز قتل اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که به دست یک تروریست یهودی کشته شد، گزینه صلح واقع‌گرایانه را بهترین راهکار برای اسرائیل و فلسطینی‌ها نامیده بود.

افراطیون اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی ریولین را تهدید کرده بودند؛ یکی از این افراد خگای عامیر، برادر ایگال عامیر، تروریستی بود که اسحاق رابین را در سال ۱۹۹۵ با گلوله کشته بود.

با افزایش تهدید راستگرایان اسرائیلی برای ریولین، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برای اولین بار برای همسر او نیز یک محافظ به خدمت گرفت.

روون ریولین که دو سال است ریاست رژیم اسرائیل را در دست دارد، گفته است او برای خود نگران نیست، بلکه «نگران دموکراسی اسرائیل است».