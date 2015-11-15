به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز کارشناس که در محل سالن همایش دادگستری لرستان برگزار شد با اشاره به اینکه امروز شیوه دادرسی به شکل سنتی کنار گذاشته شده، اظهار داشت: روش دادرسی به سمت و سویی حرکت می کند که خطای انسانی و خواسته های شخصی قاضی در صدور حکم و تصمیم گیری تاثیرگذار نباشد.

وی با بیان اینکه در شیوه دادرسی جدید از عوامل و ابزارهای مختلف استفاده شده و روش های دادرسی اصلاح شد، عنوان کرد: سیستم دادسراهای کشور به گونه ای بود که از قبل تجربه شده بود و در دوره مشروطیت به ایران منتقل شد.

رویکر دستگاه قضا نقد و تحلیل آرا است

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه امروز دعاوی پیچیده شده به طوریکه قاضی نمی تواند به تنهایی و بر اساس تشخیص و تجربه خود درباره آن ها تصمیم بگیرد افزود: امروز رای قاضی در دیدگاه همه وکلا قرار دارد و دستگاه قضائی هم در حال تلاش برای فراهم کردن امکان دسترسی به همه آراء قضات است.

بدری اضافه کرد: رویکرد دستگاه قضائی بر این اساس بوده که آراء قاضی مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گیرد تا از این طریق روش دادرسی ایجاد شود که اعتماد مردم را به دست آورد.

وی یکی از مشکلات دادرسی ها را مشکل قانون گذاری دانست و گفت: تفسیرهای مختلف از قوانین گرفتاری هایی برای دادرسان ایجاد کرده در عین حال و با تصویب قانون آیین دادرسی جدید کیفری رویکرد خوبی در پیش گرفته شده به طوریکه تلاش دستگاه های قضائی و قانونگذاران مجلس این بوده که عدالت تا حد امکان در محاکم رعایت شود.

رئیس کل دادگستری لرستان یکی از ابزارهای مهم برای رسیدگی های قضائی کار کارشناسی توسط کارشناسان متخصص و باتجربه خواند و افزود: ابزار کار یک قاضی باتجربه استفاده از کارشناسان است.

در بسیاری از پرونده های قضائی لرستان وکلا طرح دعوی می کنند

بدری تصریح کرد: هئیت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان باید با تبادل تجربیات، انتقال اطلاعات، افزایش سطح علمی کارشناسان و استفاده از تکنولوژی های جدید در کارهای کارشناسی را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس کل دادگستری لرستان به برنامه هایی که با مشارکت دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان برای صدور درست احکام صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: با اجرای این برنامه ها هیچ مقامی نمی تواند در مسیر پرونده دخالت کرده و در آن انحراف ایجاد کند.

بدری با بیان اینکه به قضات تاکید شده است که به وکلا اجازه دهند در دادرسی ها دخالت داشته باشند تصریح کرد: این فرهنگ در استان دنبال می شود به طوریکه در بسیاری از پرونده های قضائی استان وکلا نظر داده و طرح دعوی می کنند.

وی اجرای عدالت را یکی از ارکان پایداری حکومت ها دانست و اظهار داشت: برای اجرای عدالت همه دستگاه های اجرایی از دستگاه های قضائی گرفته تا دستگاه های امنیتی همگی مسئول هستند.

اعتماد عمومی پشتوانه قوی برای اداره کشور است

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تعهدات موجود در سوگند نامه کارشناسان سنگین بوده و عمل نکردن به تعهدات نوعی نفاق است، عنوان کرد: کارشناسان رسمی دادگستری در سوگند نامه خود خداوند را حاضر و ناظر بر کار خود دانسته و سوگند می خورند امانت داری و رازداری داشته باشند بنابراین تکلیفی که بر عهده این کارشناسان گذاشته شده است بسیار سنگین است.

بدری جلب اعتماد عمومی را وظیفه تمام کسانی که در کارهای دولتی مشغول بوده و مسئولیت دارند دانست و بیان کرد: بالاترین خطر برای یک کشور این است که اعتماد عمومی را از دست دهد لذا اعتماد پشتوانه قوی برای اداره کشور است.

مردم سیل زده کوهدشت به نان شب هم محتاج هستند

وی به سیلاب اخیر شهرستان کوهدشت و وارد شدن خسارات زیاد به مردم محروم این شهرستان اشاره کرد و گفت: برخی از مردم این منطقه حتی به نان شب هم محتاج هستند آنگاه یک مقام اجرایی دولت به منطقه سیل زده رفته و با همراه بردن یک دوربین فیلمبرداری با خود نمایشی اجرا می کند آنگاه بعد از تمام شدن نمایش خود این ملت را به حال خود رها می کند.

رئیس کل دادگستری لرستان با طرح این سوال که چه کسی می خواهد به وضع این مردم محروم رسیدگی کند اضافه کرد: این مردم شایسته خدمت بوده و باید به وضعیت آن ها رسیدگی شود زیرا امنیت موجود در ایران بواسطه پشتوانه مردمی و اعتقاد آن ها به نظام است.

بدری صحبت های خود را اینگونه ادامه داد: درست نیست که نمایش بازی کنیم و بعد از اتمام نمایش به امان خدا برویم لذا کسی که در نظام اسلامی مسئولیت می پذیرد باید اول از همه از خود شروع کنند و این خیانت است کسی بخواهد منافع شخصی خود را در اولویت قرار داده و برای نظام هزینه درست کند و با فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع بازی کند.

ارجاع پرونده ها به کارشناسان از دلایل اطاعله دادرسی است

وی با اشاره به اینکه نظر کارشناس پایه دادرسی است عنوان کرد: باید سطح علمی و تجربیات کارشناسان آنقدر بالا باشد که قاضی به وی اعتماد پیدا کند.

رئیس کل دادگستری لرستان یکی از علت های اطاله دادرسی را ارجاع موضوع به کارشناسان متعدد دانست و گفت: این امر باعث می شود یک دعوی ساده یک سال به طول انجامد که این درست نیست لذا در آیین دادرسی کیفری جدید این محدودیت تعداد کارشناسان ایجاد شده است.

بدری افزود: اعتراض به نظر کارشناس باید با دلیل همراه باشد و مستندات لازم در این زمینه وجود داشته باشد در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.