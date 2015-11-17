غرب باید در مورد داعش به سوالات مهمی پاسخ بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «جرمی کوربین» گفت: غرب در دادن پاسخ به حملات پاریس باید یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه بیابد.

رئیس حزب کارگر انگلیس که با شبکه خبری ITV1 مصاحبه می کرد در ادامه با اشاره به اقدامات این کشور علیه داعش گفت: انگلیس باید سوالات مشکلی را از خود بپرسد. سوالاتی همچون اینکه چه عاملی موجب گسترش بحران در منطقه شده؟ چه کسی داعش را مسلح می کند؟ کدام کشور بهشتی امن برای داعش فراهم کرده است؟

کوربین در ادامه گفت: برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها باید در مورد تسلیحاتی سوال کنید که توسط هر فردی در منطقه به فروش می رسد. باید نقش عربستان را در این مورد بررسی کرد. به نظر من سوالات بزرگی در این رابطه وجود دارد و ما باید هوشیار باشیم.

وی در ادامه افزود: اینکه ما بخواهیم با مداخله نظامی در سوریه پاسخ حملات پاریس را بدهیم این امر موجب گسترش بیشتر بحران، آشفتگی بیشتر و قربانیان بیشتر شود.

کوربین از جمله مقامات انگلیسی است که با فروش سلاح از سوی لندن به کشورهای عرب خاورمیانه مخالف است. وی در همین رابطه در یکی از نطق های انتخاباتی خود گفته بود: اقدام انگلیس در ارسال سلاح به خاورمیانه عاملی کمک کننده برای بروز بحران در منطقه است.