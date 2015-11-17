گیلان به راه آهن جمهوری آذربایجان متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی در پیامی به همایش تجاری ایران و آذربایجان که با حضور ۲۰۰ نفر از تجار و مدیران شرکت های تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با محوریت استان گیلان در باکو برگزار شد، از اتصال راه آهن گیلان در آستارا به راه آهن جمهوری آذربایجان طی ۱۸ ماه آینده خبر داد.

وی در این پیام که در زمینه تشریح قابلیت های گیلان برای سرمایه گذاری و توسعه ارتباطات در ابعاد مختلف با جمهوری آذربایجان است تصریح کرد: حل و فصل اختلافات هسته ای و تصویب توافق هسته ای نشانگر عزم دولت و ملت ایران در برپایی تفاهم و تعاملی نوین با کشورهای دنیا است و علاوه بر این، آغاز فصل نوینی از توسعه روابط گسترده اقتصادی با کشورهای مهم دنیا به ویژه همسایگان ایران اسلامی است.

استاندار گیلان با تاکید بر نقش موثر تجار، بازرگانان، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بخش خصوصی دو کشور در گسترش روابط، محکمترین پیوندها بین کشورها را پیوندهایی دانست که به وسیله مردم و آحاد جامعه به ویژه تجار و بازرگانان ایجاد شود.

نجفی افزود: ظرفیت بالای دو کشور در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری و نیز توانمندی های بخش خصوصی و دولتی ایران و آذربایجان با تکیه بر اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اعتقادی نوید بخش آینده ای روشن و افتخار آمیز در آینده نزدیک است.

وی همچنین از ارتقاء روابط از جمله ایجاد بازارچه های مرزی، تبادلات فرهنگی و دانشجویی، حذف روادید، سرمایه گذاری مشترک، برقراری خط پرواز مستقیم، تسهیل ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر و نیز تبادل کالا و خدمات فنی و مهندسی بین ایران و آذربایجان خبر داد.