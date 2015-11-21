مرتضی محمدیان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی برای ساخت «خانه فرار» به تهیه کنندگی علی رویین تن درخواست پروانه ساخت داده ام که امیدوارم هرچه سریعتر مجوز ساخت این پروژه سینمایی صادر شود.

وی ادامه داد: «خانه فرار» به عنوان دومین کار سینمایی من است که با موضوع مسایل اجتماعی ساخته می شود و در آن مقام و جایگاه زن در جامعه را آسیب شناسی می کنیم، البته قرار نیست این آسیب‌شناسی با نگاه منفی باشد بلکه نگاه کاملا منصفانه به شخصیت زن در جامعه داریم.

کارگردان فیلم سینمایی «باغ بهشت» توضیح داد: «خانه فرار» دارای ۱۴ شخصیت است و در نظر دارم برای نقش های این فیلم تنها از سه بازیگر زن شناخته شده سینما استفاده کنم و دیگر نقش ها را به چهره های نو و بازیگران جدید بسپارم، چرا که ۳ نقش مورد نظر نیازمند بازیگرانی حرفه ای است که بتوانند نقش خود را به خوبی بازی کنند.

محمدیان بیان کرد: یکی از دلایل اصلی انتخاب بازیگران جدید در این پروژه سینمایی این است که شخصیت ها بتوانند ارتباط بهتری با مخاطب برقرار کنند.

وی تاکید کرد: این فیلم داستان ۱۴ دختر است که هرکدام براساس شرایط مختلف خانوادگی و اجتماعی خود دچار معضلاتی می شوند. همچنین تلاش شده است در این فیلم علاوه بر به تصویر کشیدن معضلات اجتماعی، نگاهی هم به جغرافیای اقتصادی شهر تهران داشته باشیم و خانواده به عنوان یکی از ارکان مهم جامعه نمایش داده می شود.

محمدیان در پایان با اشاره به اینکه این دومین همکاری او با علی رویین تن است، گفت: «خانه فرار» سوژه صادقانه و منصفانه ای دارد و امیدوارم بتواند تاثیر خود را در جامعه داشته باشد.