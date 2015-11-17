رابرت دنيرو اتهام سرقت هنری را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين، استفانيا گراسي ادعا كرده فيلم ۱۴ دقيقه اي «الياس» بر مبناي فيلم او با عنوان «مرد تحت تعقيب» ساخته شده است. وكيل رابرت دنيرو نيز به نيابت از طرف موكلش اين اتهام را رد كرد كه فيلم كوتاهي كه در آن رابرت دنيرو بازيگر برنده اسكار در راهروهاي يم بيمارستان متروكه واقع در نيوجرسي سرگردان است، با سرقت هنري از كاري متعلق به اين فيلمساز ايتاليايي ساخته شده است.

فيلم دنيرو با عنوان «الياس» ماه پيش براي اولين بار در جشنواره نيويوريك اكران شد. اين فيلم كوتاه ۱۴ دقيقه‌اي توسط جي آر هنرمند فرانسوي و بر مبناي فيلمنامه‌اي از اريک راث ساخته شده است و در بيمارستان مهاجران جزيره الياس كه مدتهاست متروكه شده، ساخته شده است.

استفاني گراسي كارگردان ايتاليايي ادعا كرده اين فيلم از كاري كه متعلق به او بوده كپي شده و او آرزو داشت كه دنيرو در فيلم او بازي كند. او گفته است مستنداتي دارد كه ثابت مي‌كند كارگزار دنيرو جاش ليبرمن و وكيل او پيتر گرانت فيلمنامه او را بيش از يک سال پيش دريافت كرده اند و در نهايت به او اعلام شده كه دنيرو تمايلي به بازي در اين فيلم ندارد.

وكيل دنيرو همه اين نظرات را با صدور يک بيانيه رد كرده و اعلام است جين رزنتال همكار دنيرو در اين پروژه براي ساخت اين فيلم همكاري كرده است.

بيمارستان مهاجرت جزيره اليس در سال ۱۹۰۲ افتتاح شد و اولين جايي بود كه مهاجران پس از ورود به آمريكا در جستجوي يک زندگي جديد، به آنجا مي‌رفتند. اين بيمارستان سال ۱۹۳۰ تعطيل شد .