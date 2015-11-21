فراخوان سازمان فناوری اطلاعات در حمایت از نرم افزارهای متن باز

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این فراخوان، فعالان حوزه نرم افزارهای متن باز می توانند با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در بیست و یکمین نمایشگاه الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ ۲۰۱۵ ) حضور پیدا کرده و آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهند.
سازمان فناوری اطلاعات در این فراخوان اعلام کرد که در نظر دارد بهمنظور معرفی ظرفیتهای کشور در حوزه نرمافزارهای آزاد/ متنباز (اپن سورس) در بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، فضایی برای حضور و استقرار فعالین حوزه نرمافزارهای آزاد/ متنباز، اعم از انجمنهای کاربری و علمی، مجموعههای پژوهشی و دانشگاهی، سازمانهای دولتی و شرکتهای دارای کسبوکار فعال این حوزه فراهم آورد تا موارد برجسته و موفق خود در این زمینه را ارائه کنند.
براین اساس تمامی متقاضیان می توانند برای هماهنگیهای لازم در این خصوص حداکثر تا دهم آذرماه جاری با سازمان فناوری اطلاعات ایران و یا از طریق رایانامه SDS@itc.ir تماس بگیرند.
بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۲۳ تا ۲۶ آذرماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود.
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