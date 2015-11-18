مریم اشکبوس، کارشناس ارشد توسعه فناوری دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه شریف و یکی از محققان طرح ساخت پوست مصنوعی به خبرنگار مهر گفت: پوست مصنوعی، برای ترمیم زخم های عمیق به ویژه در سوختگی ها و دیابتی ها کاربرد دارد.

وی به بیان اینکه این پوست مصنوعی به روش الکتروریسی ساخته شده است، افزود: در این پوست، از داروهای خاصی استفاده شده است که می تواند بستر مناسبی برای رشد سلول های پوست به وجود آورد.

به گفته اشکبوسی نمونه های پوست مصنوعی که در بازار وجود دارد زخم های بیماران را دچار عفونت کرده و محیط مناسبی را برای رشد سلول های پوست فراهم نمی آورد.

وی عنوان کرد: پوست مصنوعی که ما ساخته ایم بستر مناسبی برای رشد سلول ایجاد می کند و در نهایت باعث ترمیم بافت پوست آسیب دیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این پوست مصنوعی خواص پزشکی و مهندسی در کنار یکدیگر قرار گرفته تا محیط مناسبی برای رشد سلول فراهم شود،اظهار داشت: تا کنون نمونه های آزمایشگاهی این پوست مصنوعی را تولید کرده ایم و نتایج بدست آمده بر روی حیوانات مطلوب بوده است.

وی تاکید داشت:امیدوار هستیم که در آینده با تولید پوست مصنوعی گامی در جهت ترمیم زخم های عمیق انسان ها برداریم.