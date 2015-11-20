مصطفی حسن پناه، عضو تیم طراحی «پهپاد هدهد۳» در دانشگاه شریف به خبرنگار مهر گفت: هدهد ۳ یک مولتی روتور بدون سرنشین الکتریکی است که قابلیت برخاست و فرود عمودی دارد.

وی با بیان اینکه این پهپاد قادر است بدون نیاز به باند حتی از روی دست عملیات خود را انجام دهد، اظهار داشت: این مولتی روتور، کم صدا، با مداومت پرواز بالاست و به سرعت می تواند آماده پرواز شود. این پرنده، قابلیت اطمینان بالایی دارد و می تواند در صورت از دست دادن یک موتور، به پرواز ایمن خود ادامه دهد.

حسن پناه با بیان اینکه این پرنده حداکثر ۵۳ دقیقه مداومت پرواز دارد، گفت: این پرنده می تواند در شرایط خشن مانند گرد و غبار هم به پرواز خود ادامه دهد. همچنین امکان پرواز در خشکی، دریا، روز، شب و ... را داراست.

وی افزود: این پرنده می تواند همزمان اطلاعات پرواز را به ایستگاه زمینی ارسال کند و در شرایط اضطراری به صورت اتوماتیک به خانه بازگردد و فرود تمام اتوماتیک داشته باشد. همچنین این پرنده می تواند خارج از دید خلبان به صورت اتوماتیک به پرواز خود ادامه دهد.

عضو تیم طراحی هدهد ۳ با اشاره به محموله اپتیکی دیده بان ۱ که بر روی این پهپاد نصب شده است افزود: جهت پایدار سازی تصویر از دو سامانه‌ فعال و غیر فعال که مانع انتقال حرکت‌ها و ارتعاشات پرنده به محموله اپتیکی می شود در این هدهد استفاده شده است.

به گفته وی، این محموله اپتیکی با سنسور «CMOS » امکان عکسبرداری ۱۶مگا پیکسل و فیلمبرداری «Full HD» حتی در نور کم را دارد و قادر است با ۴۸ برابر زوم بدون افت کیفیت، دیدن جزییات را از فواصل دور برای تیم های عملیاتی ممکن سازد.

حسن پناه یادآورشد: این سامانه شناسایی قابلیت نصب بر روی انواع هواپیما، بالگرد و جایروپلن‌های با سرنشین و انواع پهپاد‌ها اعم از هواپیما، بالگرد، مولتی روتور و بالن را دارد و با سیستم جاذب ارتعاشات لرزش های ناشی از پرنده را حذف کرده و با سیستم جایرواسکپی از انتقال حرکت ها و تکان های پرنده جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه این محموله اپتیکی دارای اشاره گر لیزری است، افزود: اشاره گر لیزری این سامانه کاربر را قادر می سازد با نشان گذاری اهداف مورد نظر، موشک‌ها و مهمات هوشمند هدایت لیزری را به سمت اهداف هدایت کند. همچنین سامانه با داشتن امکان گرفتن عکس های متوالی در حالت عمود بر زمین برای تهیه سریع نقشه مناطق عملیاتی به کار می رود.

عضو تیم طراحی هدهد ۳ تأکید داشت: مخاطبین این پهپاد مجهز به محموله اپتیکی دیده بان ۱ می توانند سازمان متولی امور مرزبانی و مبارزه با قاچاق، سازمان محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع و ... باشند.

وی افزود: این پهپاد در جهت پایش فنی خطوط انتقال نفت، گاز و نیروی برق، پایش گسترش حریق، پایش ترافیک، امداد و نجات، شناسایی و دیده بانی، نقشه برداری عملیاتی و پاسداری از محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد.

به گفته حسن پناه، ساخت این پهپاد بر اساس کسب دانش فنی طراحی از طریق پروازهای آزمایشی و تحقیقات مهندسی بلند مدت صورت گرفته، که در مقابل نمونه های مشابه خود بر اساس ویژگی های عملکردی قابل رقابت است و قیمتی معادل یک سوم رقبای غربی خود دارد و مهندسی معکوس نشده است.