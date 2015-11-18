به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین قسمت از برنامه زنده «چوب خط» امروز ۲۷ آبان با موضوع «صنعت خودرو» از شبکه افق پخش خواهد شد و در آن بازار خودرو داخلی و میزان تولید و فروش آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی علیلو رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس شورای اسلامی نیز مهمان برنامه امروز خواهد بود.

در بخش «نبض بازار»، اثرات تسهیلات جدید خودرو بر بازار خرید و فروش خودرو به صورت گزارشی تحلیلی مورد کنکاش قرار می گیرد. مروری بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو هم در بخشی دیگر از برنامه امروز صورت خواهد گرفت.

در برنامه امروز یک مخترع ایرانی که خودروهای هیبریدی و الکتریکی منطبق بر استانداردهای جهانی را تولید می کند حضور می یابد و در مورد فعالیت های خود توضیحاتی ارائه می دهد.

چهاردهمین قسمت «چوب خط» به تهیه کنندگی علی مروی چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و بازپخش آن هم برای ساعت ۱۵ روز بعد در نظر گرفته شده است.