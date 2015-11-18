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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

«چوب خط» اتفاقات صنعت خودرو را بررسی می‌کند

«چوب خط» اتفاقات صنعت خودرو را بررسی می‌کند

چهاردهمین قسمت برنامه اقتصادی «چوب خط» چهارشنبه ۲۷ آبان با موضوع «صنعت خودرو» از شبکه افق پخش می شود و به اتفاقات بازار خودرو می پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین قسمت از برنامه زنده «چوب خط» امروز ۲۷ آبان با موضوع «صنعت خودرو» از شبکه افق پخش خواهد شد و در آن بازار خودرو داخلی و میزان تولید و فروش آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علی علیلو رییس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس شورای اسلامی نیز مهمان برنامه امروز خواهد بود.

در بخش «نبض بازار»، اثرات تسهیلات جدید خودرو بر بازار خرید و فروش خودرو به صورت گزارشی تحلیلی مورد کنکاش قرار می گیرد. مروری بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو هم در بخشی دیگر از برنامه امروز صورت خواهد گرفت.

در برنامه امروز یک مخترع ایرانی که خودروهای هیبریدی و الکتریکی منطبق بر استانداردهای جهانی را تولید می کند حضور می یابد و در مورد فعالیت های خود توضیحاتی ارائه می دهد.

چهاردهمین قسمت «چوب خط» به تهیه کنندگی علی مروی چهارشنبه ۲۷ آبان ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و بازپخش آن هم برای ساعت ۱۵ روز بعد در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2971353
عطیه موذن

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