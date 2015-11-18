شرط ثبت رشته های دانشگاه آزاد در دفترچه کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده درخصوص گسترش زبان و ادب فارسی در خارج از کشور در صد و سی و نهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد گفت: اغلب کشورها برای توسعه زبان خود در خارج از مرزهایشان سرمایه گذاری می کنند. بنابراین باید معاونت آموزشی و دانشجویی و فرهنگی در همکاری با سازمان ارتباطات فرهنگی اسلامی مدارس ایرانی، مدارس آموزش و پرورش در خارج از کشور و بنیاد سعدی با استفاده از امکانات واحدهای بین المللی در این خصوص تلاش کنند.

وی با بیان اینکه رسیدن یک مقاله به ژورنال و تبدیل شدن به تولید علمی، گاهی حدود سه سال زمان می برد، اظهار داشت: امروز اگر بخواهیم درخصوص وضعیت رشد علمی قضاوت کنیم، باید آثار تصمیمات دولت قبل هم در نرخ رشد علمی ایران بررسی و آسیب شناسی همه جانبه و علمی شود.

رئیس دانشگاه آزاد از معاونان آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی این دانشگاه خواست گزارشی از وضعیت تولید علمی ۵ سال گذشته در این دانشگاه براساس مراجع معتبر علمی تهیه کنند.

میرزاده با تأکید بر لزوم تأسیس رشته های زبان و ادبیات فارسی، تاریخ و تمدن ایران و هنرهای اسلامی - ایرانی در واحدهای آکسفورد، امارات، بیروت و مسکو این دانشگاه خاطرنشان کرد: به منظور تأسیس این رشته ها، باید ارائه طرح درس، جذب دانشجو و اعزام استاد موردنیاز با همکاری معاونت های آموزشی و دانشجویی و فرهنگی انجام شود.

وی تصریح کرد: بار سنگینی از آموزش زبان و ادبیات فارسی بر دوش دانشگاه آزاد است، چراکه بیش از نیمی از اساتید زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد هستند.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به گستردگی زبان فارسی از چین تا اروپا در دوره های گذشته، گفت: وظیفه این دانشگاه بازگرداندن توان زبان فارسی و گسترش آن در سراسر جهان در حد امکانات دانشگاه است.

میرزاده به تدوین سند آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت: این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و مقرر است این سند در کمیسیون نقشه جامع علمی کشور بررسی و سپس در صحن شورا مطرح شود.

وی اضافه کرد: تمامی این گزارش ها نشان دهنده این است که توجه و اهتمام به کیفیت در دانشگاه آزاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس دانشگاه آزاد بیان کرد: از دوره کاردانی تا دکتری، تنها رشته هایی در دفترچه آزمون ۹۵ ثبت می شوند که طبق ممیزی این دانشگاه شرایط و استانداردهای علمی لازم را داشته باشند.