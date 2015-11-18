کمیته فیلترینگ تشکیل شد/ پلیس فتا درباره تلگرام گزارش داد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه که با هدف تعیین تکلیف وضعیت شبکه پیام رسان تلگرام برگزارشد، پلیس فتا گزارشی از وضعیت استفاده کاربران از این شبکه اجتماعی ارائه کرد.

پس از آن نیز گزارش کارشناسان کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ در مورد این شبکه موبایلی، تشریح شد.

قرار است تا دقایقی دیگر، مسدودسازی شبکه پیام رسان تلگرام، با رای موافق و مخالف اعضاء، تعیین تکلیف شود.

به گزارش مهر، موضوع مسدودسازی شبکه پیام رسان تلگرام که حدود ۱۵ میلیون ایرانی کاربر آن هستند، قرار بود در جلسه دو هفته قبل این کارگروه تعیین تکلیف شود که به دلیل عدم حضور اکثریت اعضا در این جلسه، به امروز موکول شد.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

براساس این قانون، اعضای این کارگروه موظفند هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب‌گاه‌های مختلف، بحث و تبادل نظر و رای‌گیری می‌شود.

اعضای این کارگروه را دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می دهند.