دیدار نخست وزیر مستعفی یمن با ولیعهد ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «خالد بحاح» نخست وزیر مستعفی یمن با «محمد بن زاید» ولیعهد ابو ظبی و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح امارات دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه ای که در این خصوص از سوی بحاح منتشر شده است، آخرین تحولات نظامی و فعالیت مزدوران سعودی و ائتلاف ضد یمن در استان های تعز، مأرب و دیگر جبهه ها در این دیدار مورد بحث و رایزنی قرار گرفت.

در این دیدار همچنین درخصوص ادغام مزدوران سعودی و نظامیان کشورهای عضو ائتلاف ضد یمن که در این کشور مستقر هستند، بحث شد.

پیشتر شبکه المسیره اعلام کرده بود «هاشم السید» از سرکردگان مزدوران سعودی که در درگیری با نیروهای یمنی مجروح شد، با هواپیمای اختصاصی و برای درمان به کشورش امارات منتقل شد.