علامه طباطبایی فردی عالم و عامل به شریعت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی اکبر مسعودی خمینی شامگاه چهارشنبه در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که به مناسبت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی با حضور آیت الله العظمی جوادی آملی در دارالقران علامه طباطبایی در قم برگزار شد، اظهار داشت: شخصیت علامه طباطبایی بسیار والا است و کسی نمی‌تواند از عهده بیان و تبیین آن بر آید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، علامه طباطبایی را فردی عالم و عامل عنوان کرد و افزود: دلیل اینکه چشم و دل این عالم وارسته بر روی نایده‌ها گشوده شد این بود که ایشان به آنچه در شریعت آمده است عمل می‌کرد.

وی با بیان اینکه علامه طباطبایی می‌فرمود هیچ مسئله‌ای برای من بوجود نیامد که حل نشده باشد، افزود: علامه طباطبایی فردی بسیار با خلاق بود و من تصور نمی‌کنم ایشان در طول زندگی خود عصبانی شده باشند.

آیت الله مسعودی خمینی تأکید کرد: سال‌ها باید بگذرد تا عمیق تفسیر المیزان علامه طباطبایی مشخص شود.

وی با اشاره به ساده زیستی علامه طباطبایی در طول زندگیشان افزود: با وجود اینکه علامه دارای مقامات عالی علمی و عرفانی بود اما بسیار ساده زیست و فقیرانه زندگی می‌کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ادامه داد: همین ساده زیستی ایشان موجب شد تا این عالم بزرگ بتواند تفسیری از قرآن کریم را به نگارش درآورد که بسیاری‌ امروز هم نمی‌توانند آن را بفهمند و درک کنند.