به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دوره «سبک زندگی اسلامی بر پایه نهج البلاغه» شنبه، ۳۰ آبان ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار شیخ طوسی(ره) واقع در این مجموعه دانشگاهی برگزار می شود.

این دوره با تدریس جمعی از استادان و اعضای هیات علمی این مجموعه دانشگاهی از جمله «دکتر محمد دولتی»، «حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم زاده»، «حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادوی»، «حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد غلامعلی»، «دکتر هانی مولازاده»، و «دکتر بخشعلی قنبری» از اول تا ۱۱ آذرماه به مدت ۴۰ ساعت در فرهنگ سرای ولاء شهرری برگزار شده است.

در این مراسم از نفرات اول تا سوم شرکت کنندگان در آزمون پایانی این دوره با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل و قدردانی خواهد شد.

دوره کوتاه مدت سبک زندگی اسلامی بر پایه نهج البلاغه به همت دفتر آموزش های آزاد پردیس تهران و با همکاری فرهنگ سرای ولاء برگزار شده است.

همزمان با برگزاری این برنامه آیین رونمایی از کتاب «آینه آفتاب» با موضوع سبک زندگی اسلامی در آموزه های نهج البلاغه اثر دکتر حامد پور رستمی برگزار می شود.