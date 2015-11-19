به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی زینیوند پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی کشور و روسای شورای هماهنگی استانها اظهار داشت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۱۲ هزار مدرسه غیردولتی در کشور در حال تحصیل هستند.
وی افزود: طبق سیاستهای جدید کشور مبنی بر استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی و مردم، در دو سال گذشته فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در توسعه مدارس غیردولتی در کشور به کیفیسازی توجه ویژهای میشود، بیان کرد: اکنون بسیاری از مدارس غیردولتی در کشور به عنوان برند هستند و بخش عمدهای از نخبگان کنکور و المپیاد از این مدارس هستند.
زینیوند با بیان اینکه برخی مدارس نیز از کیفیت نامطلوبی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: در این راستا طرح رتبهبندی مدارس غیر دولتی برگزار خواهد شد.
وی گفت: اکنون ۱۲ درصد از دانشآموزان سطح کشور در مدارس غیردولتی تحصیل میکنند که این آمار طبق برنامه ششم توسعه به ۲۰ درصد خواهد رسید.
مدیرکل دفتر مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه ششم توسعه، برای حمایت از سرمایهگذاران تسهیل در صدور مجوز برنامهریزی شده است.
زینیوند با عنوان اینکه اولیای دانش آموزان از مدارس غیردولتی انتظار وضعیت مناسب آموزشی و پرورشی را دارند، افزود: در این راستا معلمان باید به فنآوریهای نوین مسلط باشند و دانشآموزان نیز آموزش مناسب انجام دهند.
وی از درصد بالای مدارس غیر دولتی استیجاری در کشور خبر داد و گفت: در راستای قانون دائمی شدن مکان این مدارس صندوقی برای حمایت از این مدارس راهاندازی خواهد شد.
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