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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۵:۵۴

خسروتاج در گفتگو با ریانووستی:

ظرف چند ماه صادرات نفت ایران به دو برابر می رسد

ظرف چند ماه صادرات نفت ایران به دو برابر می رسد

معاون وزیر تجارت ایران می گوید بعد از برداشته شدن تحریم ها، صادرات نفت خام این کشور به دو برابر میزان کنونی خواهد رسید.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مجتبی خسروتاج معاون وزیر تجارت ایران از افزایش دو برابری صادرات نفت خام بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی خبر داد.

خسروتاج در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی روسیه ضمن اعلام این خبر گفت پیش از این ایران تنها ۱/۸ میلیون بشکه در روز نفت خام برای استفاده داخل کشور و ۲/۵ میلیون بشکه برای صادرات استخراج می کرد.

خسروتاج با بیان این که بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی و اجرای برجام انتظار می رود میزان صادرات نفت خام به دو برابر میزان خود برسد، افزود: انتظار داریم تا سه ماه بعد از برداشته شدن تحریم ها صادرات نفت خام را به دوبرابر میزان فعلی برسانیم.

به گفته خسروتاج تحریم های مربوط به صادرات نفت خام تا دسامبر ۲۰۱۵ و ژانویه ۲۰۱۶ برداشته شود. وی اعتقاد دارد تحریم ها باید به طور همزمان برداشته شود و نه تنها سیستم بانکی بلکه تمام امور اقتصاد کشور باید رفع تحریم شود.

ایران و قدرت های جهانی در توافق هسته ای اعلام کردند که در صورت اجرای کامل برجام تمام تحریم های اقتصادی علیه ایران برداشته خواهد شد. طبق این توافق ایران با کاهش غنی سازی اورانیوم انتظار دارد همه تحریم های اقتصادی به طور یکجا حذف شوند.

خسروتاج می گوید طبق توافق هسته ای باید تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا و آمریکا به طور همزمان برداشته شود.

کد مطلب 2972620

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