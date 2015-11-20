سیستم بازیاب انرژی آسانسور ساخته شد/کاهش ۳۰درصدی مصرف انرژی

سینا اسدعلی زاده ، مسئول دفتر برنامه توسعه انتقال فناوری و کارشناس ارشد انتقال فناوری به خبرنگار مهر گفت: مکانیزم کار آسانسورها این است که در دو حالت کاملا پر به سمت بالا و کاملا خالی به سمت پایین، مصرف کننده انرژی و در دو حالت کاملا پر به سمت پایین و کاملا خالی به سمت بالا تولید کننده انرژی هستند، اما انرژی تولید شده در این مرحله توسط مقاومت حرارتی به گرما بدل شده و هدر می رود.

وی ادامه داد: این بدان معناست که موتور آسانسور به صورت ترمز ژنراتوری عمل می کند و برق تولید می کند اما این انرژی در آسانسور های معمولی تلف می شود.

وی افزود: از این رو موفق به ساخت بازیاب انرژی آسانسور شدیم که با اتصال به تابلوی آسانسور، انرژی الکتریکی تولید شده را در خود ذخیره کرده و در سیکل های مصرف کننده انرژی به سیستم باز می گرداند.

اسدعلی زاده خاطرنشان کرد: از این طریق منجر به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی و ۴۵ درصدی هزینه برق می شود.

به گفته وی، یکی دیگر از قابلیت های دستگاه بازیاب انرژی آسانسور، عملکرد آن به عنوان منبع برق اضطراری است، یعنی این دستگاه انرژی ذخیره شده را به هنگام قطعی برق شبکه وارد مدار می کند و از بروز حوادث جلوگیری می کند.

وی عنوان کرد: برای استفاده از این سیستم نیازی به تغییر در درایور آسانسور نیست و به راحتی بر روی آسانسور های فعلی قابل نصب است.

اسدعلی زاده با بیان اینکه این سیستم در مرحله ساخت اولیه و در حال تولید نیمه صنعتی است، افزود: اکنون در حال مذاکره با دو شرکت صنعتی هستیم تا مالکیت معنوی را به ما وا گذار کنند.