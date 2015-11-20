به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری رقابتهای کوراش قهرمانی جهان در خرم آباد دستاویزی شد برای بروز حواشی جدید در رشته ای که به دلایل متقاوت از جمله نتایج ضعیف در رقابتهای مختلف چند سالی است که روی نوار حاشیه قدم می زند و متاسفانه اهالی این رشته نیز فقط انتقاد می کنند و کسی به دنبال کمک برای بهبودی کار نیست.

در پی برگزاری همین رقابتهای قهرمانی جهان، فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای به تهران از محرومیت ۵ ساله آرش میراسماعیلی خبر داد. محرومیتی که با تشکیل کمیته انضباطی بدون حضور فرد خاطی برای دفاع از خود اقدام به انشاء رای کرد و چند روزی هم سر صدای زیادی به پا کرد و فدراسیون جودو پای خود را کنار کشید و به جای کمک به رفع مشکل صورت مسئله را پاک کرد.

محمدعلی رستگار مرد صبور و تحصلیکرده جودو پنجشنبه شب در برنامه سپاس شبکه سوم سیما در خصوص اختلافات خود با میراسماعیلی و برگزاری رقابتهای جهانی در شرایط خاص صحبت کرد. نکته مهمی که وی در سخنانش عنوان کرد برکناری آرش میراسماعیلی از سمت نایب رئیس فدراسیون با تائید وزیر ورزش بود که نشان از عمق اختلاف بین این دو است.

جالب اینجاست که طبق قانون عزل افراد در فدراسيون ها با نظر رئيس آن فدراسیون است و اصولا عزل حكم نمي خواهد فقط انتصاب افراد با پيشنهاد رئيس فدراسيون و موافقت وزير است

اینکه میراسماعیلی اشتباهات زیادی در دوران مدیریت خود در فدراسیون داشته شکی نیست. افرادی که به این قهرمان ارزنده دیروز و مدیر فعلی مشاوره می دهند سخت راه را به اشتباه می روند. میراسماعیلی می توانست به عنوان دبیر ستاد برگزاری مسابقات جهانی کوراش به بهترین شکل انجام وظیفه کند ولی ورود به بخش فنی و هدایت تیم های الف و ب ملی در این مسابقات بدون شک یک اشتباه بزرگ بود.

از این دست اشتباهات از این قهرمان ارزنده در دوران مدیریت تیم های ملی هم دیده شد. آنجا که یک شبه تصمیم به کنار گذاشتن سرمربی تیم ملی گرفت و با مخالفت رئیس فدراسیون این کار صورت نگرفت و مشکلات تا آنجا پیش رفت که وزیر ورزش مستقیم ورود کرد.

میراسماعیلی در بیانیه خود بعد از انتشار خبر محرومیت ۵ ساله از ردپای افراد داخلی در این تصمیم فدراسیون جهانی خبر داد و رستگار هم به جای آنکه از نایب رئیس خود حمایت کند به کنار گذاشتن وی رسید. باز هم تاکید می کنیم میراسماعیلی اشتباهات متعددی داشته است. آرش جودو مستحق این برخورد نیست و باید به او راه درست را نشان داد .

اصولا نمی توان در جودو کشور چشم ها را بست و میراسماعیلی را ندید. مردی که ۴ مدال از ۵ مدال کل تاریخ جودو ایران در رقابتهای جهانی را کسب کرده است. بدون شک خروج وی از فدراسیون مشکلات را دو چندان می کند و نتیجه آن چیزی نخواهد بود که هیئت رئیسه فدراسیون جودو منتظر آن است. و نکته مهمتر اینکه رستگار هم اشتباهات خود را در اتخاذ برخی تصمیم ها از جمله ورود به مسائل مختلف برگزاری رقابتهای کوراش به عنوان رئیس فدراسیون را نادیده گرفت و پیشنهاد کنار گذاشتن آرش را ارائه کرده است.

از سوی دیگر کمتر دیده شده مسئولان یک فدراسیون چنین صریح در مورد اختلافات درونی خود بی پروا در رسانه ها گفتگو کنند و جالب اینجاست که این بار وزارت ورزش سکوت اختیار کرده و تعجب اهالی جودو را نیز برای این سکوت در پی داشته است.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد اینکه جودو ایران خالی از جودوکاران نخبه برای رسیدن به موفقیت های آسیایی و جهانی است و تعداد ورزشکارانی که شرایط کسب مدال در میدانهای بزرگ را داشته باشند از انگشتان یک دست کمتر است. در چنین شرایطی باید با رعایت انصاف عنوان داشت که فدراسیون جودو با اولویت قراردادن رده های سنی پایه در تلاش است تا این دوران را پشت سر بگذارد و شایسته نیست که تمام مشکلات اخیر جودو را به رئیس فدراسیون منصوب کرد و تیرهای انتقاد را به سمت وی نشانه رفت.

آنها که در سالهای گذشته با برنامه های مخرب خود جودو را به این روز انداخته اند کجا باید پاسخگو باشند؟ آنها که بیرون گود نشسته و دائم در حال حاشیه سازی هستند تا جودو نتیجه نگیرد و زبان به انتقاد بازکنند در چه زمانی پای میز پاسخگویی دعوت می شوند؟ اهالی جودو و اساتید و پیشکسوتانی که خود را محق می دانند آیا تاکنون از خود سئوال کرده اند چه کمکی برای برون رفت جودو از این شرایط داشته اند که با نتیجه ندادن آنها باید ایراد بگیرند؟

نوجوانان و جوانان جودو ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان ثابت کردند که با توجه بیشتر و ایجاد امکانات لازم می توانند جا پای بزرگان این رشته بگذارند و امید می رود اهالی جودو همانطور که نتایج نظر سنجی برنامه سپاس نشان داد به همدلی لازم برسند و با کمک به روزهای تلخ جودو پایان دهند.