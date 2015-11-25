روزهای خوش داعش به پایان رسیده است/ لزوم عبرت گیری از حملات پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، حملات ۲۲ آبان ماه پاریس علاوه بر آنکه موجب بروز تحولات سیاسی امنیتی گسترده در فرانسه شد؛ موجب گردید تا سایر کشورهای غربی بویژه اروپایی نیز سطح هشدار امنیتی را افزایش داده و اقداماتی ویژه را برای جلوگیری از حملات تروریستی انجام دهند.

در مورد علل وقوع حملات پاریس، گفته می شود که غفلت، ضعف و سهل انگاری نهادها و نیروهای امنیتی فرانسه یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این حوادث بوده است. پس از حملات پاریس، فرانسه حملات خود علیه گروه تروریستی داعش را افزایش داد و در این راه حتی جنگنده های این کشور مواضع داعش در سوریه را نیز بمباران کردند. همزمان با این اقدامات «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه نیز برای مقابله با تروریست ها دست کمک به سوی کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه دراز کرد.

نظر به اهمیت تحولات جهان پس از حملات پاریس با «فرانسوا نیکولو» سفیر سابق فرانسه در تهران به گفتگو نشستیم. نیکولو از سال ۱۹۶۴ تا ۲۰۰۵ در وزارت خارجه فرانسه مشغول به کار بوده و در این مدت به عنوان سفیر و یا مقام ارشد سفارت فرانسه در کشورهایی همچون شیلی، آلمان، هند، مجارستان، و ایران حضور داشته است. نیکولو مدتی را نیز به عنوان نماینده فرانسه در سازمان ملل حضور داشت.

نیکولو از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ به عنوان سفیر فرانسه در ایران حضور داشت و بعد از بازنشستگی همچنان یکی از کارشناسان مسائل ایران در فرانسه محسوب می شود و در این خصوص مقالات زیادی را در روزنامه های فرانسه و دیگر کشورهای غربی منتشر کرده است. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

* همانطور که می دانید فرانسه در سال جاری میلادی (۲۰۱۵) حملات تروریستی متعددی را تجربه کرده اما با این وجود نهادها و نیروهای امنیتی این کشور نتوانستند از حملات جمعه شب پاریس جلوگیری کنند. شما این وضعیت را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا می توان گفت که حملات پاریس در نتیجه ضعف و یا اشتباه نهادهای امنیتی فرانسه بوده است؟

در دوره کنونی پلیس فرانسه و نهادهای امنیتی این کشور موفق به کشف چند حمله تروریستی در داخل خاک فرانسه شده اند اما تقریبا این امری غیر ممکن است که تمامی آنها را بتوان متوقف کرد. متاسفانه تروریست ها به عنوان جنایتکاران این شانس را دارند که از گزینه های زمان و مکان استفاده کنند و همین دو عامل امتیازی ویژه برای تروریست ها محسوب می شود. این نکته درست است که نهادهای امنیتی فرانسه هشدارهایی را از همپیمانان خود از سایر کشورها مبنی بر اینکه تهدیدی بالقوه در کمین است دریافت کرده بودند اما ما باید این نکته را نیز بپذیریم که این هشدراها به حد کافی گویا نبوده و جزئیات مفیدی را در اختیار قرار نمی دادند. مطمئنا ما (فرانسه) هنوز باید مواردی را در مورد ضعف های خود بیاموزیم و این یک روند ثابت است اما با این وجود باید پذیرفت که هیچ کس بطور صد در صدی نمی تواند امنیت را برای مردمش در برابر تهدیداتی که بخوبی سازماندهی شده و بیرحمانه نیز هستند تامین کند و به همین دلیل است که ما باید بیاموزیم که در برابر سختی ها قوی باشیم.

* بعد از حملات پاریس شاهد افزایش حملات فرانسه علیه داعش بودیم. چرا فرانسه تا قبل از وقوع حملات پاریس دست به چنین کاری نزده بود؟ در این میان گزارش هایی وجود دارد که فرانسه از گروه های شورشی در سوریه حمایت می کند که این گروه ها تسلیحات خود را در اختیار تروریست ها قرار می دهند. شما این مورد را چطور توضیح می دهید؟

فرانسه پیش از حملات پاریس نیز عملیات های هوایی گسترده ای را علیه داعش در عراق و سپس سوریه انجام می داد و می توان گفت که حملات پاریس در نتیجه افزایش اقدامات فرانسه علیه داعش بوده است. در مورد حمایت فرانسه از گروه های شورشی سوریه، این کمک ها بطور اختصاصی در اختیار گروه های شورشی میانه رو قرار می گیرد و عموما این حمایت ها بصورت کمک های سیاسی هستند و در حقیقت ارائه تجهیزات (تسلیحات) به این گروه ها محدود بوده و شامل سلاح های غیر کشنده می شود. با در نظر گرفتن این نکته که گروه های شورشی میانه رو با مشکلات زیادی مواجه هستند و از سوی دیگر میان گروه های افراطی از یک سو و ارتش سوریه از سوی دیگر قرار گرفته اند می توان به این نتیجه رسید که کمک های دریافتی آنها از خارج محدود است.

*یک سال از تشکیل ائتلاف ضد داعش از سوی آمریکا و متحدانش می گذرد اما با این وجود این ائتلاف هنوز به اهداف خود نرسیده و تروریست ها به اقدامات خود ادامه می دهند، به نظر شما چرا غرب اراده لازم برای مبارزه با داعش را ندارد؟

اینکه چرا داعش اولا هنوز در حال فعالیت است و دوما چرا هنوز از بین نرفته پرسش همه است. اما چرا باید غرب به عنوان تنها مقصر این وضعیت شناخته شود؟ می توان تصور کرد که غرب مسئول بخشی از مشکلات است اما نه تمام آن، سایر مقصران این وضعیت و یا مسئولیت بخش دیگر آن میان کشورهای مختلف، مردم و سیاست های موجود در منطقه تقسیم می شود و اگر اطمینانی در این رابطه وجود داشته باشد این است که داعش را چیزی به غیر از اراده مردم منطقه از بین نمی برد. این مسئولیت بر عهده خود عراقی ها و مردم سوریه است، آنها باید در خط مقدم باشند و غرب و همچنین ایران فقط می توانند کمک کنند. این همه چیز است و من مطمئنم. من اعتقاد دارم که داعش بهترین لحظات خود را پشت سر گذاشته (روزهای خوب داعش به پایان رسیده) و اکنون این گروه در حال تجربه کردن مشکلات جدی است و شاید به همین دلیل باشد که این گروه به دنبال انجام اقدامات خود در سایر نقاط جهان همچون اروپا و یا جاهای دیگر است. اما با این وجود من شک ندارم که داعش در نهایت شکست می خورد.

*بعد از حملات پاریس، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه، خواستار کمک کشورهای مختلف از جمله ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم شد. شما ائتلاف ایران و غرب را علیه تروریسم چطور ارزیابی می کنید؟

ائتلاف ایران و غرب علیه تروریسم یک پیامد طبیعی و خوشایند است. اما از آن خوشایندتر ائتلاف همه کشورهای منطقه است که از حمایت جامعه بین الملل بویژه اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی روسیه، فرانسه، انگلیس آمریکا و چین نیز بهره مند باشد. البته می دانم که این امر (ائتلاف همه کشورهای منطقه) در حرف بسیار راحتر از عمل است. اما قبل از همه اینها ما نیازمند فهم مستحکم و همکاری میان عربستان و ایران هستیم تا بتوانیم یک راه حل پایدار برای بسیاری از مشکلات خاورمیانه بیابیم. اگر این مصالحه قابل دسترس باشد سایر امور راحتر خواهند شد. و من آرزو می کنم فرانسه که با هر دو کشور رابطه دوستانه دارد بتواند در این امر کمک کند.

مصاحبه از عبدالحمید بیاتی