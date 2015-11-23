اردوی یکروزه بازدید از باغ موزه وزیری

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی یک روزه ازساعت ۸ صبح تا ۱۳پنجشنبه ۵ آذرماه از مقابل فرهنگسرای امام(ره) به مقصد باغ موزه وزیری صورت می گیرد.

گفتنی است باغ موزه وزیری توسط ناصر هوشمند وزیری که از مجسمه سازان طراز اول ایران است فعالیت خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع با یک ساختمان، در سال ۱۳۸۴ در لواسان شروع کرد. هزینه ها و ایده های خلاقانه که توسط این استاد در آن بکار رفته است؛ بیانگر داستان های شاهنامه فردوسی و فولکلور ایران و فرهنگ اصیل ایرانی است .

این مجموعه به عنوان اولین باغ موزه خصوصی ایران در مدت ۶ سال فعالیت که در آن مراجعه کنندگان می توانند آزادانه گردش و عکاسی کنند و دانشجویان رشته های هنری بصورت کارورز؛ مستقیما از آثار استاد ایده بگیرند شامل بخش های نمایشگاهی، کارگاه صنایع دستی وآموزشی، نگارخانه و سالن اجتماعات است.

علاقمندان برای ثبت نام می توانند با شماره تلفن ۲۶۱۰۰۸۹۵ تماس گرفته و یا به نشانی نیاوران، خیابان شهید باهنر، روبروی پمپ بنزین، خیابان امیرسلیمانی، واحدشبکه همکاریهای فرهنگسرای امام(ره) مراجعه کنند.