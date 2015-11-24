جدول قیمت انواع سکه و ارز/ دلار به نرخ ۳۶۰۰ تومان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز سه شنبه در بازار ۹۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۰۶ هزار تومان، نیم سکه ۴۵۵ هزار تومان، ربع سکه ۲۴۴ هزار تومان و سکه گرمی ۱۶۵ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۲ هزار و ۲۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۷۴ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۰۰ تومان، هر یورو را ۳۸۴۲ تومان، هر پوند را ۵۴۴۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۹۰ تومان و درهم امارات را ۹۸۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز سه‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)