خبرگزاری ایسنا نوشت: در بررسی میدانی از ۷۰۰ مورد آپارتمان نوساز ۳۰ تا ۵۰ متری فروخته شده از ابتدای سال جاری تا کنون در شهر تهران مشخص شد در محله‌های جنوب شهر هنوز واحدهایی با قیمت ۸۰ میلیون تومان و حتی کمتر وجود دارد.

محله متراژ امکانات قیمت هر متر مربع (تومان) قیمت نهایی (تومان) غار ۴۴ - یک میلیون و ۳۸۶ هزار ۶۱ میلیون شمیران نو ۳۹ - یک میلیون و ۷۸۲ هزار ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار گمرک ۳۶.۳ پارکینگ یک میلیون و ۹۸۳ هزار ۷۲ میلیون نیکنام ۴۲ - یک میلیون و ۸۰۰ هزار ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار شوش ۴۰ - یک میلیون و ۹۰۰ هزار ۷۶ میلیون جلیلی ۴۴ - یک میلیون و ۷۲۷ هزار ۷۶ میلیون جی غربی ۵۰ - یک میلیون و ۶۰۰ هزار ۸۰ میلیون عارف - مینایی ۴۰ - یک میلیون و ۹۹۰ هزار ۸۰ میلیون وحیدیه غربی ۳۰ - ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار ۸۰ میلیون

به گفته‌ی کارشناسان دفاتر مشاور املاک، در شرایط فعلی رکود بخش مسکن، واحدهای کم‌متراژ از بازار بهتری برخوردارند. هم‌چنین با توجه به نبود نقدینگی در دست سازندگان، اغلب واحدهای فوق توسط سازندگانی که به پول نیاز داشته‌اند با مبالغی کمتر از نرخ بازار فروخته شده‌اند.

از سوی دیگر برخوردار نبودن از امکانات، قرار داشتن در کوچه بن‌بست، شمالی بودن، نقشه نامناسب و سایر عوامل در پایین بودن قیمت این واحدها تاثیرگذار است.