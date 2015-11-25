۱۳۳۵ اثر در بخش داخلی به جشنواره «عمار» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره مردمی «عمار» اعلام کرد که از زمان اعلام فراخوان ششمین جشنواره ۹۹۴ اثر در بخش فیلم، ۲۰۵ اثر در بخش فیلمنامه و ۳۰ اثر در بخش نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی در این جشنواره حضور پیدا کردند و در بخش «فیلم ما» نیز که مربوط به فیلمسازی آماتور و مردمی می‌شود، تاکنون ۱۰۶ اثر رسیده است.

همچنین تاکنون به جز استان تهران، استان‌های قم، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان، خوزستان به ترتیب با ۷۳، ۶۰، ۵۴، ۴۵ و ۳۶ اثر بیش‌ترین آثار ثبت شده در بخش فیلم جشنواره را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بخش فیلم در کنار شهر تهران و مراکز استان‌ها حضور شهرستان‌های کوچک و محروم پررنگ تر است به گونه‌ای که شهرهای سیرجان، قلعه گنج و کهنوج(کرمان)، مرند(آذربایجان شرقی)، جعفرآباد(قم)، شاهرود(سمنان)، دزفول(خوزستان)، کاشان(اصفهان) و نیشابور(خراسان رضوی) آثار زیادی را به جشنواره ارسال کرده‌اند.

در حوزه قالب و موضوع نیز قالب‌های «مستند»، «داستانی»، «نماهنگ» و موضوعات «تاریخ معاصر ایران»، «اقتصاد مقاومتی» و «جنگ نرم» بیش‌ترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده اند.

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» با اعلام عدم تمدید مجدد مهلت ثبت‌نام، از فیلمسازان، مستندسازان و علاقه‌مندان خواست تا حداکثر پنج روز پس از آخرین مهلت ثبت‌نام نسبت به تحویل اثر خود به دبیرخانه اقدام کنند زیرا در تاریخ دیگری اثرشان پذیرفته نمی‌شود.

مهلت ثبت‌نام در ششمین جشنواره مردمی «عمار» در بخش‌های فیلم و فیلمنامه ۱۰ آذر، در بخش «فیلم ما» ۱۵ آذر و در بخش‌های لوح نگار، پژوهش‌ها و مقالات سینمایی ۲۰ آذر اعلام شده است.