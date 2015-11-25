تساوی استقلال و نفت در پایان ۹۰ دقیقه/ کار به وقت های اضافه کشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال نفت تهران و استقلال از ساعت ۱۵:۲۰ امروز چهارشنبه دیدار خود را در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه تختی برگزار کردند که در پایان ۹۰ دقیقه دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. محمد دانشگر(۱+۴۵ گل به خودی) برای استقلال گل زد. سعید لطفی (۹۱) نیز گل تیم نفت را به ثمر رساند.

استقلال نخستین حمله را در دقیقه ۵ بازی روی ضربه شهباززاده ایجاد کرد که شوت این بازیکن با برخورد به مدافع نفت به شکل خطرناکی از روی دروازه به بیرون رفت. آبی‌ها در دقیقه ۱۳ روی سانتر زمینی یعقوب کریمی از چپ و اشتباه شیخ ویسی دروازه‌بان حریف تا آستانه یک گل تصادفی پیش رفتند که مدافع نفت توپ را دفع کرد.

تیم نفت بعد از اینکه خود را پیدا کرد از دقیقه ۱۹ موجی از حملات را روی دروازه رحمتی پی ریزی کرد که دروازه‌بان استقلال در چندین مرحله حملات حریف را دفع کرد. در ادامه دو تیم بیشتر در میانه میدان به توپ ضربه زدند تا فرصت آنچنانی را روی دروازه‌ها شاهد نباشیم اما در حالی که نیمه اول در وقت های اضافه در حال پیگیری بود سانتر امید ابراهیمی را محمد دانشگر با ضربه سر وارد دروازه خودی کرد تا استقلال نیمه اول را برنده شود.

در آغاز نیمه دوم استقلال توسط شهباززاده صاحب یک موقعیت ایده‌آل برای به ثمر رساندن گل دوم شد اما شیخ ویسی با خروج شجاعانه خود ضربه محکم این مهاجم را دفع کرد. بعد از این اتفاق تیم نفت میدانداری کرد ولی نتوانست موقعیت گل ایجاد کند تا اینکه استقلال در یک ضد حمله توسط شهباززاده در دقیقه ۶۲ بار دیگر خطرساز شد.

در دقیقه ۶۳ بازی بهترین موقعیت نفت برای گلزنی ایجاد شد. پیام صادقیان با یک حرکت انفرادی خود را تا محوطه جریمه استقلال رساند و ضربه فنی دقیقی را به سمت دروازه حریف زد که رحمتی در آخرین لحظه با شیرجه بلند خود این ضربه زمینی را به کرنر فرستاد.

تیم نفت در دقیقه ۷۰ صاحب موقعیت دیگری برای گلزنی شد. این بار نانگ روی خط شش قدم استقلال یک قیچی برگردان زد اما توپ وی همانجا رفت که رحمتی ایستاده بود. تیم نفت در اواسط نیمه دوم امیر ارسلان مطهری و بوعذار را به میدان فرستاد تا جان تازه ای بگیرد. جالب اینکه نانگ پس از تعویض خود با ناراحتی به سمت رختکن رفت و حاضر نشد روی نیمکت بنشیند. در مقابل استقلال در ۱۵ دقیقه پایانی پروپئیچ را جانشین شهباززاده کرد.

استقلال در دقیقه ۸۰ یعقوب کریمی را بخاطر دریافت کارت زرد دوم از دست داد تا دقایق باقی مانده را با یک یار کمتر ادامه دهد. بعد از آن نفت کاملا بازی را در اختیار گرفت و استقلال در یک سوم دفاعی خود تنها به دفاع پرداخت.

در دقیقه ۸۳ بازی سیامک کوروشی با شوت سهمگین خود به شدت دروازه رحمتی را تهدید کرد. نفتی‌ها در دقیقه ۸۵ ایمان مبعلی را که مدت‌ها بخاطر مصدومیت دور از میادین بود را نیز به ترکیب خود اضافه کردند.

در شرایطی که بازی وارد دقایق وقت های اضافه شده بود سعید لطفی پس از پاسکاری زیبا با وحید امیری موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.