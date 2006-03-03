آمريكا به هند جنگنده هاي پيشرفته مي فروشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري شينهوا، وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در پي ديدار جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا از هند در بيانيه اي اعلام كرد:"آمريكا متعهد مي شود كه در پاسخ به نيازهاي هند به جنگنده هاي چند منظوره،هواپيماهاي جنگنده مدرن را در اختيار اين كشور قرار دهد."

بر اساس اين بيانيه پنتاگون اعلام كرده است كه مي خواهد فروش دو فروند هواپيماي جنگنده اف. شانزده و اف . هجده خود را به هند پيشنهاد دهد.

در اين بيانيه آمده است:" هدف ما كمك به نيازهاي هند در حوزه دفاعي و ارائه توانايي هاي مهم و تكنولوژيهايي است كه هند در جستجوي آن است. ما مي خواهيم به اين هدف هند جامه عمل بپوشانيم."

در اين بيانيه همچنين تصريح شده است :" درحالي كه پيش از اين طي چند سال گذشته،هيچ كس درباره فرصتهاي يك طرح دفاعي بين هند و آمريكا سخن نگفته است،اما امروز وعده اين فرصتها داده مي شود،چه درحوزه هواپيماي جنگنده،هلي كوپتر، هواپيماي گشت دريايي، و يا ناوگانهاي دريايي."

پنتاگون همچنين منافع هند را در مبادله تكنولوژي و همكاري در زمينه توليد داخلي مورد بررسي قرار خواهد داد.

مشاور امنيت ملي هند اعلام كرد كه هندوستان و آمريكا يك قرارداد تاريخي همكاري هسته اي غيرنظامي امضا كردند.

اگرچه اين قرارداد بايد به تصويب كنگره آمريكا برسد، ولي در عين حال اين همكاري به هند اجازه خروج از انزوا در اين زمينه را خواهد داد و از طريق آمريكا يا كشورهاي ديگر به سوخت و راكتورها براي اهداف غيرنظامي دست خواهد يافت.

هند از قدرت هاي هسته اي جهان به شمار مي رود،اما هنوزپيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي "ان.پي.تي" را امضا نكرده است؛ اولين آزمايش هسته اي هند در سال 1974 ميلادي انجام گرفت.

توسعه انرژي هسته اي غيرنظامي براي هند كه 70 درصد از نيازهاي خود را از طريق واردات نفت تامين مي كند، بسيار حياتي است.

مخالفت آمريكا با برنامه صلح آميز هسته اي ايران كه علاوه بر امضاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و پروتكل الحاقي به طور مستمر تاسيسات هسته اي خود را تحت نظارت بازرسان بين المللي قرار داده است و بر خلاف ادعاها واتهامات آمريكا مبني بر تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي، هيچ مدرك وسندي در اين زمينه به دست نيامده است و حمايت اين كشور از همكاري هسته اي با هند كه يكي از كشورهاي داراي سلاح هسته اي كه معاهده ان پي تي را نيز امضا نكرده است، دوگانگي آشكار معيارها وسياستهاي كاخ سفيد را در قبال مسائل هسته اي و برخورد تبعيض آميز و سياسي كاري اين كشور را با برنامه هسته اي صلح آميز تهران نشان مي دهد.