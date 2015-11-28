خبرگزاری ایسنا نوشت: سیده طوبی کاظمی اظهار کرد: در تقسیم بندی بیماریهای قلبی، قلب دارای عضله، دریچه، سیستم هدایتی و عروق کرونر است و اختلال در هر کدام از این قسمتها میتواند بیماری قلبی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه مهمترین علامت قلبی در بیماری عروق کرونر، درد قفسه صدری است، گفت: درد قفسه صدری در اثر نرسیدن خون کافی به عضله قلب ایجاد و درد ویژگیهای خاص خود را دارد. درد معمولا در قسمت وسط قفسه سینه که به دست چپ هم میتواند انتشار پیدا کند، است.
کاظمی ادامه داد: در دوران جنینی ممکن است در مسیر تشکیل قلب اختلال ایجاد شود و انواع بیماریهای مادرزادی قلب را به همراه داشته باشد. اغلب درد به صورت یک ناحیه بوده و نقطهای نیست. البته لازم است بدانیم که درد قلبی میتواند از ناف تا فک تحتانی را تحت تاثیر قرار دهد.
کاظمی با اشاره به مدت دردهای قلبی، افزود: دردهای قلبی که در اثر کاهش خون رسانی به عضله قلب ایجاد میشوند اغلب ۲ تا ۱۰ دقیقه طول میکشد و دردهای لحظهای و کوتاه کمتر از ۳۰ ثانیه اغلب مربوط به قلب نیستند.
وی با بیان اینکه دردهای سکته قلبی اغلب طولانی در حد چندین ساعت است، خاطر نشان کرد: درد قلبی اغلب در حین فعالیت، سربالایی رفتن، تند رفتن ایجاد میشوند و معمولا با استراحت یا گذاشتن قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین بهبود مییابند.
این متخصص قلب و عروق، یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که درد سکته قلبی در حین خواب، بلافاصله بعد از بیدار شدن و همچنین در حین فعالیت ممکن است ایجاد شود.
یک متخصص قلب و عروق، بیماری عروق کرونر را شایعترین بیماری قلبی خواند و گفت: عناوین مختلف این بیماری ایسکمی قلبی، انفارکتوس قلبی یا آنژین صدری نام دارد.
خبرگزاری ایسنا نوشت: سیده طوبی کاظمی اظهار کرد: در تقسیم بندی بیماریهای قلبی، قلب دارای عضله، دریچه، سیستم هدایتی و عروق کرونر است و اختلال در هر کدام از این قسمتها میتواند بیماری قلبی ایجاد کند.
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