خبرگزاری ایسنا نوشت: سیده طوبی کاظمی اظهار کرد: در تقسیم بندی بیماری‌های قلبی، قلب دارای عضله، دریچه، سیستم هدایتی و عروق کرونر است و اختلال در هر کدام از این قسمت‌ها می‌تواند بیماری قلبی ایجاد کند.



وی با بیان اینکه مهم‌ترین علامت قلبی در بیماری عروق کرونر، درد قفسه صدری است، گفت: درد قفسه صدری در اثر نرسیدن خون کافی به عضله قلب ایجاد و درد ویژگی‌های خاص خود را دارد. درد معمولا در قسمت وسط قفسه سینه که به دست چپ هم می‌تواند انتشار پیدا کند، است.



کاظمی ادامه داد: در دوران جنینی ممکن است در مسیر تشکیل قلب اختلال ایجاد شود و انواع بیماری‌های مادرزادی قلب را به همراه داشته باشد. اغلب درد به صورت یک ناحیه بوده و نقطه‌ای نیست. البته لازم است بدانیم که درد قلبی می‌تواند از ناف تا فک تحتانی را تحت تاثیر قرار دهد.



کاظمی با اشاره به مدت دردهای قلبی، افزود: دردهای قلبی که در اثر کاهش خون رسانی به عضله قلب ایجاد می‌شوند اغلب ۲ تا ۱۰ دقیقه طول می‌کشد و دردهای لحظه‌ای و کوتاه کمتر از ۳۰ ثانیه اغلب مربوط به قلب نیستند.



وی با بیان اینکه دردهای سکته قلبی اغلب طولانی در حد چندین ساعت است، خاطر نشان کرد: درد قلبی اغلب در حین فعالیت، سربالایی رفتن، تند رفتن ایجاد می‌شوند و معمولا با استراحت یا گذاشتن قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین بهبود می‌یابند.



این متخصص قلب و عروق، یادآور شد: باید توجه داشته باشیم که درد سکته قلبی در حین خواب، بلافاصله بعد از بیدار شدن و همچنین در حین فعالیت ممکن است ایجاد شود.