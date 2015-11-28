به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ثبت احوال هرمزگان، مهدی عسکری زاده گفت: در صورت دسترسی متقاضیان به اینترنت جهت پیشثبت نام کارت ملی هوشمند نیازی به مراجعه به کافینتها و دفاتر پیشخوان و پرداخت وجه ندارد. در همین راستا متقاضیان میتوانند پس از پیشثبت نام و اخذ نوبت از طریق وبسایت مذکور، جهت انجام ثبت نام تکمیلی که شامل اخذ و ثبت مشخصات بیومتریک و سایر فرآیندهای مرتبط است به دفاتر پیشخوان دولت و پست مراجعه کنند.
وی، یادآور شد: دفاتر پستی و پیشخوان از نیروهای متخصص و کارآمد برخوردارند و علاوه بر این اداره ثبت احوال شهرستان و استان نظارت و بازرسی کافی و وافی را بر روی امور مرتبط با کارت ملی هوشمند که خدمات آن از طرف این مراکز نیز ارائه میشود دارد.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه مشاهده شده است برخی از متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند، به کافینتها برای ارائه و تکمیل مراحل صدور کارت ملی هوشمند مراجعه میکنند، اضافه کرد: مراجعه به مراکزی که از تخصص لازم برخوردار نیستند، میتواند مشکلاتی را در امر ثبت درخواست رقم بزند. علاوه بر این باید گفت که امنیت و ایمنی اطلاعات فردی اشخاص در دفاتر پیشخوان و پستی به طور کامل تضمین شده است. نگرانیهای زیادی در خصوص انجام ثبت نام و نوبتگیری برای دریافت کارت ملی هوشمند در کافینتها وجود دارد.
مدیر کل ثبت احوال هرمزگان با بیان اینکه مشاهده و یا گزارش شده است، که برخی از افراد فرصتطلب برای انجام مراحل اولیه ثبت نام کارت ملی هوشمند در کافینتها از متقاضیان وجههای قابل توجهی دریافت مینمایند، تصریح کرد: از آنجایی که در راستای انجام امور ثبت نام وبسایت www.ncr.ir برای این کار طراحی و دیده شده، از طریق اینترنت منزل و تلفن همراه خود میتوانند امور ثبت نام خود را بدون صرف هیچ هزینهای انجام دهند.
این مسئول با اشاره به بخشنامه پلیس فتا به کافینتها در این راستا، اضافه کرد: طبق این بخشنامه «تنها دفاتری به عنوان دفاتر خدمات اینترنت شناخته میشوند که دارای مجوزهای لازم و تاییدیههای قانونی از مراکز ذیربط باشند. بنابراین تمامی مراکز و صنوفی که مجوز ارائه خدمات دسترسی ندارند مجاز به ارائه خدمات اینترنت نیستند؛ در صورت مشاهده این موارد از مراکز و اصناف که به صورت غیرمجاز نسبت به ارائه خدمات اقدام میکنند، برخورد انتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.
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