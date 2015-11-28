هفدهمین مسابقه‌ برنامه نویسی منطقه غرب آسیا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ مسابقات برنامه نویسی دانشجویی ای سی ام در سال ١٩٧٧ توسط انجمن معتبر ای سی ام با هدف ارتقای توانایی برنامه نویسی گروهی در میان دانشجویان راه اندازی شده است.

این مسابقه هر ساله به صورت منطقه‌ای در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود که برندگان مرحله منطقه ای به مرحله‌ نهایی راه می‌یابند.

سال گذشته حدود ٤٥٠ مسابقه‌ منطقه‌ای در سطح جهان برگزار شد كه طی آنها بیش از ۳۸ هزار دانشجو از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشگاه و ۱۰۱ کشور جهان در مدت چهارماه به رقابت پرداختند و در نهایت ١٢٠ تیم برتر به سی و نهمین مسابقه‌ جهانی در كشور مراكش راه یافتند.

هفدهمین مسابقه‌ منطقه‌ای غرب آسیا آذرماه سال جاری در دانشكده‌ مهندسی كامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود و در آن حدود ١٠٠ تیم سه نفره از ٥٠ دانشگاه داخل كشور و چند تیم از كشورهای آسیایی شركت خواهند كرد و یك تا دو تیم برتر این مسابقه به چهلمین مسابقه‌ جهانی برنامه نویسی ای سی ام كه در اردیبهشت‌ماه سال ٩٥ در كشور تایلند برگزار می‌شود راه خواهند یافت.

مسابقه‌ جهانی ای سی ام به عنوان المپیك برنامه نویسان شناخته شده و در مجامع علمی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین مسابقه‌ برنامه نویسی ای سی ام در منطقه‌ی غرب آسیا كه از سال ۷۸ در تهران و به همت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است، یكی از این مسابقات منطقه‌ای است که رشد چشمگیر تعداد شركت كنندگان را در كل مسابقات منطقه‌ای در سال‌های مختلف داشته است.

طی ١٦ سال گذشته كه تهران میزبان مسابقات منطقه ای غرب آسیا بوده است، در ١٥ دوره دانشگاه صنعتی شریف به عنوان سایت غرب آسیا میزبان تیم‌های مختلف از داخل و خارج كشور بوده است و یك بار نیز در سال ٩٠ دانشگاه تهران این میزبانی را به عهده داشته است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد می‌توانند به سایت رسمی مسابقه به آدرس http://icpc.sharif.edu مراجعه کنند.