بهادر مولایی در فوق سنگین با عنوان پنجمی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت دسته ۱۰۵+ کیلوگرم برای ملی پوش فوق سنگین ایران باثبت رکورد ۲۳۰ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۴۰۶ کیلوگرم به پایان رسید. مولایی در مجموع موفق شد با کسب عنوان پنجمی در دسته فوق سنگین به کار خود پایان دهد.

در این گروه وزنه بردار گرجستانی تورمانیدزه با مجموع ۴۲۲ کیلوگرم در جایگاه نخست جدول قرار گرفت.

مولایی در حرکت یکضرب وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را مهار کرده بود و در مهار وزنه ۱۸۰ کیلوگرم ناکام مانده بود.

وی در دوضرب با مهار وزنه ۲۳۰ کیلوگرمی موفق شد با مجموع ۴۰۶ کیلوگرم به کار خود پایان دهد.

مولایی در دوضرب دو بار در مهار وزنه ۲۴۵ کیلوگرمی ناکام بود تا در نهایت جایگاهی بهتر از پنجمی نداشته باشد.

مولایی آخرین نماینده ایران در رقابتهای جهانی آمریکا بود.