افسردگی بعد از تولد کودک فقط مختص مادران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق جدید پژوهشگران دانشگاه ملی استرالیا نشان می دهد که سلامت روحی و روانی مردان در استانه به دنیا آمدن کودک در معرض خطر قرار می گیرد و تازه پدران هم مبتلا به اضطراب و نگرانی می شوند.

در این مطالعه، محققان ۴۳ مطالعه جداگانه دیگر را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند اضطراب قبل و بعد از بدنیا آمدن کودک به اندازه افسردگی رایج و متداول است و تقریبا از هر ۱۰ مرد، بر یک نفر تاثیر می گذارد.

نتایج مطالعات گوناگون با یکدیگر متفاوت بوده و دلایل اضطراب و نگرانی در آستانه بدنیا آمدن نوزاد جدید به خوبی مشخص نیست. اما برخی مطالعات بیان می کنند که بالغ بر ۲۰ درصد والدین از اضطراب یا افسردگی رنج می برند.

دکتر «لیانا لیچ» در این باره می گوید: «داشتن فرزند جدید لحظه بسیار مهمی برای والدین است و طبیعی است دچار اضطراب شوند. اما اگر این اضطراب در درازمدت ادامه داشته باشد مشکل ساز شده و با بسیاری از فعالیت های روزانه تداخل پیدا می کند.»

علائم اضطراب می تواند شامل نگرانی و تشویش، کج خلقی و ترس از امنیت کودک باشد. علائم فیزیکی آن شامل افزایش ضربان قلب، تعرق شدید، خواب نامناسب و بی اشتهایی است.