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۸ آذر ۱۳۹۴، ۷:۰۸

لیگ جهانی کاراته - ژاپن

پورشیب و گنج زاده به دیدار نهایی صعود کردند

پورشیب و گنج زاده به دیدار نهایی صعود کردند

دو کاراته کای ایرانی حاضر در رقابتهای لیگ جهانی در ژاپن با شکست رقبای خود راهی بازی نهایی شده و امروز برای کسب مدال طلا به مصاف حریفانی از ژاپن و آذربایجان می روند.

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور ۲۰۷ کاراته کا از ۱۴ کشور به میزبانی ژاپن در اوکیناوا آغاز شد . کاراته ایران در این مسابقات دو نماینده دارد که ذبیح الله پورشیب و سجاد گنج زاده بامداد امروز با برتری مقابل رقبای خود راهی بازی نهایی شدند. 

پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم در اولین دیدار «شین ترجیدگا» از نیوزلند را یک بر صفر از پیش رو برداشت. وی در ادامه و در پیکار با «کوکی کاکاگوچی» از ژاپن با همین نتیجه صاحب پیروزی و راهی مرحله نیمه نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله «ماجاکویچ» از صربستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت. پورشیب برای کسب مدال طلا در مبارزه نهایی به مصاف«روتاریو آرگا» کاراته کای نامدار و پرمدال ژاپنی ها خواهد رفت. 

در وزن ۸۴+ کیلوگرم سجاد گنج زاده دور نخست ۷ بر یک «چنگ پو» از چین تایپه را شکست داد. در این وزن هشت کاراته حضور داشتند که نماینده کشورمان با این پیروزی به نیمه نهایی رسید و در این مرحله هم «شینتارو» از ژاپن را یک بر صفر از پیش رو برداشت و به فینال راه پیدا کرد. وی برای کسب مدال باید با «شاهین آتاموف» دارنده مدالهای نقره و برنز جهان از آذربایجان پیکار کند. 

این دوره از مسابقات که از روز گذشته آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد. 

کد مطلب 2982050

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