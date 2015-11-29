جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی«پرویز» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی‌ «پرویز» شامگاه شنبه با حضور کارگردان، ‌عوامل این فیلم، منتقدان سینما و علاقه مندان به عرصه سینما در محل پردیس سینمایی هویزه مشهد برگزار شد.

در این نشست یکی از منتقد سینما با بیان اینکه هر کنشی به معنای رفتار نیست اما هر رفتاری کنش نامیده می شود، تصریح کرد: در این فیلم کاراکتر نقش اصلی تصمیم می گیرد رفتارش را کنش‌گرایانه کند که در چند صحنه این مسئله دیده شد.

علی علایی با اشاره به صحنه های خشونت‌بار این فیلم که برخی نسبت به حیوانات و برخی نسبت به انسان ها اعمال می شد، توضیح داد: به لحاظ روانشناسی اجتماعی همیشه نخستین جنایت ها سخت است و پس از آن انجام خشونت عملی عادی می شود که می توان گفت همه بزهکاران درگیر این موضوع هستند.

وی تاکید کرد: نگاه روانشناسانه اجتماعی به این فیلم نگاهی ارزشمند است چرا که نوعی از رفتار اجتماعی را به نمایش می گذارد.

این منتقد سینما با اشاره به نقش اصلی این فیلم و تبدیل نقش کنش‌مندانه به نقش کنش‌گرایانه گفت: در این فیلم پرویز در مقطعی از زندگی با تصمیم پدرش دچار تحریکی روحی روانی می شود اما این مسئله به معنای کندذهنی و یا بی‌عرضگی او نیست بلکه این نکته در سکانس های ابتدایی فیلم به خوبی به چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه این فیلم پرویز را در کلان شهری نشان می دهد که می تواند این کلان شهر، شهری غیر تهران باشد، گفت: نباید در فیلم ها سعی کنیم از هر نکته ای نماد بسازیم و این فیلم را باید بدون زمان و مکان در نظر گرفت.

علایی ادامه داد:‌ اگر فضا و لحن فیلم به درستی شکل بگیرد می تواند نقاط ضعف و کوچک و خطای فیلم را بپوشاند.

وی با اشاره به ریتم کند فیلم» پرویز» بیان کرد:‌ کند بودن ریتم این فیلم در برخی از صحنه ها خیلی به چشم نمی آمد چرا که ریتم کاراکتر اصلی آن نیز کند اجرا شده بود.

علایی یکی از نقاط مثبت فیلم «پرویز» را فضای کلی فیلم دانست و گفت:‌ در این فیلم لحن کلی فیلم از ابتدا تا انتها از دست نمی رود و در دست انداز نمی افتد.

وی در خصوص فیلمبرداری فیلم «پرویز» خاطرنشان کرد: این فیلم به دلیل وجود صحنه های خشونت آمیز فیلمبرداری با دوربین ثابت می توانست بی‌رحمی را در فیلم بیشتر به نمایش بگذارد.

این منتقد سینما با تاکید بر اینکه سینمایی جریانی اصلی است که با فیلم های سینمای مستقل می تواند بروز بهتری داشته باشد، اظهار کرد: سینمای مستقل می تواند ناجی سینمای جریان اصلی باشد.