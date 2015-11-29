بیست و سومین همایش ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین همایش ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق کشور روز یک شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی و علمای اهل تشیع و تسنن در نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و با حضور ائمه جمعه و جماعات اهل سنت و علمای اهل تشیع در شهر زاهدان برگزار شد.

در این همایش ائمه جمعه اهل سنت استان های سیستان و بلوچستان و کرمان پیرامون مسائل مختلف روز منطقه ای به بحث و تبادل نظر می پردازند.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما علم علما را به عنوان سرمایه اسلام می شناسیم و باید این نگاه و نگرش در مردم به وجود آید.

آیت الله عباسعلی سلیمانی اظهار داشت: جامعه اسلامی برای اتحاد نیازمند به برگزاری این گونه هم اندیشی ها است.

امام جمعه زاهدان به وضع موجود جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: فقر، گرسنگی، توطئه ها و تبلیغات دشمنان، اسلام هراسی و همچنین اتهاماتی که غرب به مسلمانان مانند تروریسم و خشونت می زند از جمله مشکلاتی است که جامعه اسلامی با آنها مواجهه است و باید علمای مذاهب مختلف، تلاش نمایند تا از اینگونه تبلیغات سوء دشمن خلاصی یابند.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: ما مبتلا به مشکلات در جامعه اسلامی مانند فتنه تکفیری ها نیز هستیم که باید همه آنها را به دقت بررسی و مطالعه کنیم و راه های نجات از آن را همانطور که اسلام و قرآن بیان کرده به دست آوریم تا از این مشکلات رهایی یابیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: اسلام دین رحمت و رافت است و وظیفه علما این است که چهره اسلام را جهانی سازی کرده تا امت اسلامی از بدی و تلخی‌های امروزه که با آن دست به گریان است، رهایی یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز مهمان ویژه این همایش است که در این همایش سخنرانی می کند.