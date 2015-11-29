  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۴

با حضور اقشار مختلف مردم؛

پیکر یک تن از جان باختگان فاجعه منا در نیشابور تشییع شد

پیکر یک تن از جان باختگان فاجعه منا در نیشابور تشییع شد

نیشابور- پیکر یک تن دیگر از جان باختگان فاجعه منا روز یک شنبه با حضور جمع کثیری از مردم شهرستان نیشابور از محل اداره آموزش و پرورش تا گلزارشهدای بهشت فضل تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز یکشنبه و از محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان و با حضورجمع کثیری از فرهنگیان، طلاب، نظامیان و مسئولان محلی برگزار شد پیکر «حاج محمد رضا حاجتمند» یکی دیگر از قربانیان فاجعه منا و مداح اهل بیت(ع) بر دوش مردم این شهرستان تا آرامگاه ابدی اش مشایعت شد.

حضور مداحان و ذاکران اهل بیت از جمله احمد ابرشهر، سعید آموزگار، مهدی ایروانی، اسماعیل عسگری وعلی نجفی در مسیر تشییع  موجب مشایعت پیکر «حاج محمد رضا حاجتمند» با اشک ماتم بود.

مردم ولایت مدار نیشابور پس از تشییع پیکر این جان باخته از محل اداره آموزش و پرورش تا مسجد جامع پس از اقامه نماز میت پیکر لاله سپید منا را تا آرامگاه ابدی اش واقع در گلزارشهدای بهشت  فضل همراهی کردند.  

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار های «چه شوري شد به پا، واويلا، منا شد کربلا، واويلا» و «حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «اين گل پرپر از کجا آمده، از سفر حج و منا آمده» پيکر این مداح اهل بیت(ع) را تشییع کردند.

با جان باختن مصدومی ديگر از حجاج نيشابوری که دربيمارستان مکه بستری بود، تعداد جان باختگان نيشابوری فاجعه منا به ۵۳نفر رسيد وپیکر پاک عباس علی آبادی نیز به زودی تشییع خواهد شد.

حاج محمد رضا حاجتمند یکی از مداحان و موسس مجمع انصارالحسین(ع) شهرستان نیشابور بود که صبح امروز طی مراسمی تشییع و به خاکسپاری شد.

 

کد مطلب 2982296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها