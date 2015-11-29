پیکر یک تن از جان باختگان فاجعه منا در نیشابور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز یکشنبه و از محل اداره آموزش و پرورش این شهرستان و با حضورجمع کثیری از فرهنگیان، طلاب، نظامیان و مسئولان محلی برگزار شد پیکر «حاج محمد رضا حاجتمند» یکی دیگر از قربانیان فاجعه منا و مداح اهل بیت(ع) بر دوش مردم این شهرستان تا آرامگاه ابدی اش مشایعت شد.

حضور مداحان و ذاکران اهل بیت از جمله احمد ابرشهر، سعید آموزگار، مهدی ایروانی، اسماعیل عسگری وعلی نجفی در مسیر تشییع موجب مشایعت پیکر «حاج محمد رضا حاجتمند» با اشک ماتم بود.

مردم ولایت مدار نیشابور پس از تشییع پیکر این جان باخته از محل اداره آموزش و پرورش تا مسجد جامع پس از اقامه نماز میت پیکر لاله سپید منا را تا آرامگاه ابدی اش واقع در گلزارشهدای بهشت فضل همراهی کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعار های «چه شوري شد به پا، واويلا، منا شد کربلا، واويلا» و «حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، «اين گل پرپر از کجا آمده، از سفر حج و منا آمده» پيکر این مداح اهل بیت(ع) را تشییع کردند.

با جان باختن مصدومی ديگر از حجاج نيشابوری که دربيمارستان مکه بستری بود، تعداد جان باختگان نيشابوری فاجعه منا به ۵۳نفر رسيد وپیکر پاک عباس علی آبادی نیز به زودی تشییع خواهد شد.

حاج محمد رضا حاجتمند یکی از مداحان و موسس مجمع انصارالحسین(ع) شهرستان نیشابور بود که صبح امروز طی مراسمی تشییع و به خاکسپاری شد.