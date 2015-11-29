۹۰ درصد اطلاعات مکانی برق مازندران تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شهابی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران درزمینهٔ سومین کنفرانس GIS در استان یادآور شد: ۱۰ درصد اطلاعات باقیمانده مربوط به مشترکان است که پیشبینی میشود تا پایان سال جاری این طرح تکمیل شود.
وی با اشاره به برگزاری سومین کنفرانس ملی اطلاعات مکانی در صنعت برق گفت: در کنفرانس سال جاری که ۲۲ و ۲۳ آذرماه برگزار میشود، سه کتاب رونمایی میشود.
وی با اشاره به وجود ۲۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع برق در استان یادآور شد: تمام اطلاعات مکانی آن بهروزرسانی شده است وامیدواریم اطلاعات کلیه مشترکان و کنتورها نیز وارد این سامانه شود.
شهابی، کاهش و به صفر رساندن مراجعه مردم راز هدف اساسی این طرح بیان کرد و گفت: اجرای طرح سامانه اطلاعات مکانی، دستاورد مهمی در حوزه برق به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران بابیان اینکه بنای ما بر این است تمامی فعالیتهای شرکت توزیع برق در بستر GIS انجام شود افزود: با تکمیل این طرح، برنامه کنترل پروژه نیز وارد سیستم و تمامی اطلاعات تجهیزاتی نیز بهروز میشود.
وی با اشاره به اینکه شمار مقالات ارسالی به کنفرانس دو برابر شد گفت: تمام اطلاعات وضعیت شبکه، امکانات و طراحیهای آینده از طریق سیستم اطلاعات مکانی وارد میشود.
شهابی ادامه داد: امروزه اطلاعات مکانی اجازه میدهد تا بگوییم چند درصد شبکههای ما فرسوده و نیازمند مرمت است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، تجهیز حوزه برق تمامی شهرهای استان به فیبر نوری را مهمترین برنامههای این شرکت بیان کرد و گفت: طرح جامع آن تهیهشده است.
وی بابیان اینکه سالانه ۵۰ هزار متقاضی جدید برق در استان افزوده میشود، اظهار داشت: تا آخر سال بهروزرسانی کامل اطلاعات مکانی انجام میشود.
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