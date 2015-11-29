معاون عمليات ناجا از پايانه مرزی مهران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيد حسن بتولی معاون عمليات نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران لحظاتی پيش وارد پايانه مرزی مهران شد و از نحوه خدمات دهی به زائران عتبات عاليات بازديد کرد.

طی یک هفته گذشته بیش از ۷۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد داشته و به طور میانگین روزانه ۱۰۰ هزار زائر از مرز مهران تردد کرده اند.

مرز بین المللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب استان ایلام کانون اصلی و مهم تردد زوار سوگوار حسینی به عتبات عالیات است.

سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار زائر عزادار برای شرکت در آیین های سوگواری و زیارت عتبات عالیات از این مرز به کشور عراق سفر کردند که پیش بینی می شود، این میزان، اربعین امسال تا دو میلیون نفر افزایش یابد.