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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵

به صورت آزمایشی؛

فیلم/ ورود روبات راهنما به فرودگاه آمستردام

فیلم/ ورود روبات راهنما به فرودگاه آمستردام

روبات چند زبانه محققان هلندی به کمک مسافران فرودگاه بین المللی آمستردام می پردازد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، محققان هلندی موفق به ساخت روبات چند زبانه ای با نام Spencer شده اند که به هدایت مسافران در فرودگاه ها پرداخته تا آنها پروازهای خود را از دست نداده و به موقع سوار هواپیما شوند. این روبات به حسگرهایی مانند شتاب سنج و لیزرهای مکان یاب تجهیز شده تا بتواند مسافران را به خوبی راهنمایی کند.

Spencer در دوره آزمایشی یک هفته ای و از تاریخ ۳۰ نوامبر برابر با ۹ آذر ماه در فرودگاه بین المللی Schiphol در آمستردام مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2982350

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