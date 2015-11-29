آزادکاران مغول در ایران ماندنی شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کشتی آزاد مغولستان که برای حضور در رقابتهای جام باشگاه های جهان به تهران آمده با هماهنگی های لازم برای مدت بیشتری در کشورمان ماندنی شد تا اردوی مشترکی در کنار آزادکاران ایران برگزار کند.

این تمرینات از امروز صبح آغاز شد و آزادکاران مغول در کنار اردونشینان تیم ملی کشورمان که از روز گذشته در خانه کشتی تهران اردو زدند، به تمرین پرداختند.

یکی از نکات جالب توجه حضور مغولها در خانه کشتی تهران، انداختن عکس یادگاری آنها و مربیان این تیم با مسئولان فدراسیون و کشتی‌گیران نامدار ایرانی بود که قبل و بعد از تمرین بارها صورت گرفت!