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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

قابلیت جدید اینستاگرام برای کاربران اندرویدی

قابلیت جدید اینستاگرام برای کاربران اندرویدی

اینستاگرام در حال به روز رسانی جدیدی است که به کاربران اندرویدی اجازه می دهد چند حساب را در یک دستگاه باز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینستاگرام، شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر مختلف است که در ماه های اخیر با عرضه برنامه های جدیدی مانند  HyperLapse ،  Layout یا بومرنگ توانست نگاه های بیشتری را به خود جلب کند.

برنامه اخیری که اینستاگرام معرفی کرد اپلیکیشن Boomerang بود که با استفاده از یک رابط کاربری ساده و زیبا می توانست به صورت خودکار تصاویر GIF را همانند یک ویدئو در گالری اسمارت فون های کاربرانش ذخیره کند. کاربران با فعال کردن این برنامه می توانند خروجی نهایی آن را در شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام به اشتراک بگذارند.

اکنون اینستاگرام در حال فعالیت روی اپلیکیشن جدیدی است که به کاربران اندرویدی اجازه می دهد تا چندین حساب کاربری را در یک دستگاه در اختیار داشته باشند. بدین معنا که کاربران می توانند یک حساب کاری و همینطور یک حساب شخصی را روی یک دستگاه داشته باشند. این قابلیت جدید را می توان در نسخه  ۷.۱۲.۰ که هنوز برای عموم مردم عرضه نشده نیز یافت.

کاربران با ثبت نام در آزمایش رسمی Play Store Beta اینستاگرام می توانند یک شات از به روز رسانی این برنامه را دریافت کرده یا فایل های APK files را از APK Mirror دانلود و نصب کنند.  کاربرانی که نسخه  ۷.۱۲.۰ را نصب می کنند باید به قسمت تنظیمات Setting رفته و گزینه جدید Add Account را زیر قسمت Clear Search History انتخاب کنند.

کاربران با استفاده از این قابلیت جدید می توانند حساب های مختلف کاری و شخصی خود را چک کرده یا از برنامه خارج شده یا هر دو را فعال نگه دارند. اما هنوز زمان این به روز رسانی اعلام نشده است.

کد مطلب 2982399

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