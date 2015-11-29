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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

تحولات فلسطین؛

دومین عملیات شهادت‌طلبانه در قدس/یک صهیونیست زخمی شد

دومین عملیات شهادت‌طلبانه در قدس/یک صهیونیست زخمی شد

یک شهروند فلسطینی در دومین عملیات شهادت طلبانه امروز در قدس اشغالی، به وسیله سلاح سرد به شهرک نشینان صهیونیست حمله و یکی از آنها را به شدت زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دومین عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی طی امروز یکشنبه، دقایقی قبل توسط یک شهروند فلسطینی انجام شد.

بر اساس این گزارش، یک شهروند فلسطینی به وسیله سلاح سرد به داخل یک اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی حمله کرد.

شاهدان عینی اعلام کردند به دنبال این حمله یکی از شهرک نشینان صهیونیست به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

بنابر اعلام رسانه های عربی، عامل این عملیات موفق شد از چنگ نظامیان رژیم صهیونیستی بگریزد.

این عملیات در حالی انجام شد که امروز یک نوجوان فلسطینی به وسیله سلاح سرد یک نظامی صهیونیست را در قدس اشغالی به شدت زخمی کرده بود.

کد مطلب 2982444

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