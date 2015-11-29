«طوفان» در تماشاخانه مهر حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «طوفان» نوشته حسین فدایی حسین و کارگردانی توحید معصومی اثر جدید «گروه تئاتر فراسو» هم‌زمان با حضور در بخش ویژه دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین­ های مذهبی خمسه از ۱۷ آذر به مدت دو هفته در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می رود.

مسلم پسر عقیل از طرف حسین بن علی (ع) عازم ماموریت کوفه است. در میانه­ راه گرفتار طوفان می شود. نشانه­ ها او را به تردید وامی دارند. اکنون مسلم تنهاست و مردد. حوادث پیشِ­رو را به جان بخرد و پیش رود یا اینکه...

کارگردانی نمایش «واقعه در مجلس سودابه خوانی» نوشته حسین کیانی که در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی صحنه رفت آخرین کار معصومی در مقام کارگردان محسوب می شود.

سایر عواملی که در اجرای نمایش «طوفان» با توحید معصومی همکاری می کنند، عبارتند از: بازیگران: پویان درزی، مرتضی شاه کرم، احمد صمیمی، حامد نساج، الهه زحمتی، مهدی دربانی، دستیار کارگردان، مدیر تولید و برنامه ریز: میلاد حاجی زاده، مدیر صحنه: حمیدرضا دودانگی، منشی صحنه: مهسا جعفری،طراح صحنه: محمود فتح نیا، طراح لباس: هما پریسان، موسیقی و طراحی صدا: بهنام رحیمی، طراح پوستر و بروشور: سینا (محمدجواد) آقایانی، عکس: هیوا امینی، مشاور اطلاع رسانی و تبلیغات: مصطفی محمودی، روابط عمومی و امور ارتباطات رسانه ای و فضای مجازی: ندا طهرانی، لاله محمودی، نساء نیکو.

نمایش «طوفان» اولین اجرای خود را روز سه شنبه ۱۷ آذرماه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می کند و تا روز ۳۰ آذر ماه اجرای این نمایش در تماشاخانه مهر حوزه هنری ادامه می باید.