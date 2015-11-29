به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نجفی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای بسیج رسانه استان بوشهر اظهار داشت: در راستای دست‌یابی به اهداف مورد نظر در بسیج رسانه، طرح‌ها و برنامه های مختلفی در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی به برخی از برنامه‌های اجرا شده توسط بسیج رسانه استان بوشهر اشاره کرد و افزود: این سازمان علاوه بر برگزاری کارگاه‌های تخصصی به برگزاری نشست‌های بصیرتی نیز اهتمام ویژه دارد.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر با تاکید بر اهمیت ظرفیت‌سازی در جامعه رسانه‌ای بیان کرد: هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی تربیت و پرورش نیروی تراز کادر و تقویت جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی است.

نجفی خاطرنشان کرد: در دوره‌های آموزشی که امسال در استان بوشهر برگزار شد، شاهد حضور پرشور اصحاب رسانه هستیم و در برنامه‌های هفته بسیج امسال نیز شاهد این حضور گسترده بودیم.

وی افزود: در هفته بسیج، کارگاه آموزشی خبرنگاری، کارگاه آموزش ارتباط موثر و فن بیان و کارگاه آموزشی عکاسی خبری در مجموع به مدت چهار روز برگزار شد.

در پایان این مراسم، به افراد شرکت‌کننده در کارگاه‌ها گواهی حضور در دوره‌های آموزشی سازمان بسیج رسانه استان بوشهر اهدا و از اساتید تقدیر و تجلیل شد.