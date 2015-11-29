پیش بینی تولید ۲.۲ میلیون تن مرکبات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار استان، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید مرکبات، مدیریت و برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و صادرات آن را لازم دانست.

به گفته وی، دستگاه‌های متولی ازجمله جهاد کشاورزی و تعاون روستایی باید برای ذخیره‌سازی و تنظیم بازار مرکبات نیازسنجی و برنامه‌ریزی اساسی داشته باشند.

استاندار مازندران، تأمین سرمایه در گردش را ازجمله نیازهای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: امیدواریم با تدابیر اتخاذشده علاوه بر تنظیم بازار و تأمین میوه شب عید برای صادرات آن نیز برنامه‌ریزی شود.

فلاح جلودار، تنظیم بازار مرکبات را برای پیشگیری از افت قیمت آن ضرورت دانست و گفت: همچنین باید برنامه راهبردی استان درزمینهٔ مرغ و مرکبات تهیه شود.

استاندار مازندران تولید صادرات محور را نیاز استان بیان کرد و با اشاره به اینکه حدود ۱۲ درصد نیاز مرغ کشور در استان مازندران تأمین می‌شود، صادرات این بخش را مهم برشمرد.

همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز، بابیان اینکه نیمی از مرکبات کشور در استان تولید می‌شود، برگزاری جشنواره ملی مرکبات در استان را ازجمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: این جشنواره ۲۹ آذرماه تا سوم دی برگزار می‌شود.

دلاور حیدر پور، برندسازی و استانداردسازی محصولات برنج و ذخیره‌سازی میوه شب عید در استان را امری مهم دانست و گفت: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم در این حوزه در دست اجراست.

وی به میزان تولید مرغ و مرکبات در استان اشاره کرد و گفت: سال قبل هزار و ۶۴۴ تن مرکبات در استان تولید شد که این میزان امسال به بیش از دو میلیون و ۲۰۰ تن خواهد رسید.

به گفته حیدر پور، همچنین تاکنون هزار و ۴۲۸ تن مرغ نیز برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان خرید و ذخیره‌سازی شده است.